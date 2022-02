Manekenka koja je u Minhenu videla mladića sličnog nestalom Mateju POSETILA BEOGRAD - Imala je samo JEDAN RAZLOG ZA DOLAZAK u Srbiju?

Manekenka Lidija A. koja je na svom Instagramu objavila da je u Minhenu videla momka koji je isti nestali Matej Periš prethodnih dana je boravila u Beogradu.

Šta je bio povod za dolazak u glavni grad Srbije i da li je tokom boravka u srpskoj prestonici sa policijom razgovarala o nestalom Splićaninu ili je možda kontaktirala njegovog oca za sada se ne zna.

Poznato je samo da je manekenka danas napustila Beograd.

Zatrpana brojnim pitanjima zbog čega je u srpskoj prestonici, ona je na svom Instagram stoju sarkastično napisala da je došla samo zbog "sređivanja noktiju".

Lidija je prošle sedmice izazvala buru na društvenim mrežama nakon objave da je u Minhenu videla mladića koji neodoljivo podseća na nestalog Splićanina videla dok je šetala sa bebom i majkom.

- Sa mnom je bila i moja mama, koja ga je takođe videla, a pošto čita vesti, znala je kako Matej izgleda i rekla mi je, nakon što je pored nas prošao 3. put, 'Molim te ,pozovi nekog jer taj čovek ima njega kao ja tebe', misleći na njegovog oca Nenada - ispričala je ona tada za medije.

Najavila je i dolazak u Beograd.

- Svakako letim za Beograd u nedelju pa ću da odem do policije jer verujem da je svaka informacija bitna. Žao mi je sto nisam dozvolila mami da ga slika, bilo mi je baš neprijatno ...nadam se da će policija da uradi svoje i nadam se da je to on, ako nije onda je blizanac, prosto je neverovatno koliko liče - rekla je devojka.

Za Matejom Perišem (27) iz Splita, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, već više od mesec ipo dana tragaju svi, od policije, porodice, prijatelja i građana.