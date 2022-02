ISPOVEST MLADIĆA POVREĐENOG U PUCNJAVI U OBRENOVCU: 'Meci su leteli, a deca vrištala!'

Na izlog lokala u ulici Kralja Petra u Obrenovcu sinoć je ispaljeno osam hitaca, a porodica koja je u tom trenutku proslavljala unutra rođendan kaže da ne zna čija su bili meta i zašto.

Prozori kafića su oblepljeni folijama, pa su neprozirna i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane. Porodica koja se nalazila unutra tako i nije znala šta se ispred dešava dok nisu začuli prvi pucanj.

- Sinoć smo se nalazili u prijateljevom lokalu brat i ja, bilo je desetoro maloletne dece, familija, rodbina, slavili smo bratovoj kćerkici rođendan, kada je oko osam sati neko počeo da puca na nas - kaže u svojoj ispovesti za "Blic" A. T.

Prema njegovim rečima, u trenutku kada je prvi metak proleteo, nalazio se pored izloga, praktično leđima naslonjen na njega.

- Tačno sam uz izlog stajao, snimao sam brata kako igra, tad je proleteo metak, brat je video prvi pucanj, počeo je da vrišti "Svi na pod!", skočio sam da zaštitim dvoje koji su stajali takođe do prozora, meci su leteli pored nas, deca su vrištala - kaže sagovornik.

Meci su probili izlog i napravili materijalnu štetu, a samo pukom srećom niko nije teže povređen. A.T. je zadobio lakše povrede kada ga je poseklo staklo koje se slomilo.

- Povredio sam nogu kada sam pao, staklo me je iseklo, metak mi je i rukav zakačio, vidi se na jakni, ali imao sam sreće, ne znam ni sam kako. Ma svi smo imali sreće da niko nije povređen - kaže.

Od komšije koji je bio očevidac su kasnije saznali da se napadač sam nalazio u "pežou" sive boje, na kom su bile strane registracione oznake.

- Nismo očekivali da bi iko mogao da puca, slavili smo rođendan, ne znamo ni koji bi povod mogao da bude. Mi nemamo dosije, nismo kriminalci, ja sam sportista, ne postoji nijedan razlog zašto bi neko želeo bilo koga od nas da povredi ili ubije - nastavlja u dahu.

Ko je tačno od njih bio meta, kaže, ne zna, ali zna da je napadač mogao da ima informacije o tome ko se nalazi u kafiću, jer se njegov brat neposredno pre toga uživo uključio na Fejsbuku. Sa druge strane, A.T. je naveo da je sam već bio na meti u prethodnom periodu.

- Već duži vremenski period se vrše napadi na mene i moju pordicu i to rade neka u Obrenovcu poznata lica, a razlog nije nikakva droga ili nešto slično, nego ljubomora i zavist. Oni su se zakačili za nas jer se moj mlađi brat eksponirao sa automobilima - navodi i dodaje da je sve što je do sada rađeno njegovoj pordici shvatao kao način za zastrašivanje.

- Napali su me kad sam bio u autu sa decom, vraćali smo se s puta, a drugi put su me napali na pumpi. Dok mi je dete bilo u kolima izvadili su nož na mene, sa desne strane suvozačevog sedišta ga zabili. Njih je tad četvoro, petoro izašlo, jedno lice mi je od njih bilo poznato i ja sam ga prijavio policiji. Par meseci posle toga je usledio napad na pumpi, zna se ko me je tada napao i ti ljudi su na slobodi - priča.

Kako objašanjava, u dva navrata su ga napadala različita lica.

- To su bili različiti ljudi tad kad sam bio sa decom i to na pumpi, ali oni rade za istu kriminalnu grupu, da tako nazovem - kaže i dodaje:

- Razmišljao sam da li su ovoj sinoćnoj pucnjavi prethodila ova dva napada, da li su oni bili upozorenje. Ali zaista, ja ne znam o čemu se radi, zašto bi neko to nama želeo, jer mi, opet kaže, nemamo veze sa kriminalom.

Kako je očevidac ispričao za "Blic", sumnja se da je napadač znao na osnovu snimka koji je S.F, brat A.T. i otac devojčice čiji je rođendan proslavljan, prethodno objavio na društvenim mrežama, tačno znao ko se nalazi u objektu.

- Imao je 300 gledalaca. Neko ko puca u tom trenutku zna koliko je ljudi unutra, nije mogao sa ulice da vidi, jer su prozori prekriveni folijom, a pucao je tačno u predelu glave i stomaka - rekao je očevidac za "Blic" i dodao da su svi meci prošli kroz izlog, izuzev jednog koji je završio u štoku od vrata, a da ih je ukupno bilo sedam ili osam.

On, inače živi u inostranstvu, a u Obrenovac kod porodice dolazi kada su praznici ili rođendani.

Pucnjava se dogodila u sredu uveče oko 20 sati, kada je nemaskirani muškarac muškarac zastao ispred kafića i otvorio vatru. Nakon napada se velikom brzinom udaljio sa lica mesta, a policija i dalje traga za njim.