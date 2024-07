Mladić je vrištao i molio da zovemo lekare: Komšija izneo najnovije detalje o pucnjavi u Nišu

U mladića ispaljeno pet hitaca.

"Čuo sam njegovu vrisku, bio je prestravljen. Pretpostavljam da se obraćao nekoj ženi jer je vikao : - Gospođo, ranjen sam, zovite Hitnu pomoć. Medicinska ekipa je zaista brzo došla, jer je njihova podstanica samo par minuta hoda udaljena od ovog mesta. Odvezli su ga u bolnicu, došla je policija i to je sve što znam". Ovako priča jedan stanar Ulice Žrtava fašizma u niškom naselju Ledena Stena gde je noćas upucan Lj.J. (23).

Do pucnjave je došlo ispred treće stambene zgrade u ovoj ulici a Nišlije koje ovde žive priznaju da su veoma uplašeni.

- Imam dvoje dece, stvarno sam se zabrinuo. Ovakve stvari se ovde ne dešavaju, eto tu se još vidi krv od tog ranjenika, svi smo veoma uznemireni – posvedočio je ovaj čovek koji nije želeo da mu se pominje ime.

Siniša R. koji živi u susednoj ulici Bubanjski Heroji kaže da je pucnjavu samo čuo jer je oko 1.30 sati još bio budan.

- Bio sam na terasi kada sam čuo da neko puca. Mislim da sam čuo tri, četiri pucnja..... Nisam imao nikakvu nedoumicu da li se radi o pucnjavi ali mi nije bilo ni na kraj pameti da idem tamo. Posle je došla policija i to je to. Ne znam o kome se to radi, skupljaju se tu neke kabadahije, šta ja znam ko su i šta su – rekao je ovaj čovek.

Na mestu pucnjave pronađeno je pet čaura, što potkrepljuje njegove tvrdnje da je pucač u žrtvu ispalio više metaka. Policija je sa lica mesta izuzela snimke sa video zapisa, pozvala svedoke a biće ispitan i oštećeni. Međutim, ono što u ovakvim slučajevima policiji otežava posao je što žrtve po pravilu, mada znaju ili sumnjaju ko je napadač, ne žele da sarđuju sa policijom.

Prema našim saznanjima, upucani mladić je iz obližnjeg sela Čokot a u Ulici Žrtava fašizma je bio u poseti kod prijatelja.

Kako je saopšteno iz niškog UKC, mladić je u stabilnom stanju, zadobio je ustrelnu ranu leve potkolenice sa otvorenim prelomom iste.

- Nakon primarnog zbrinjavanja i dijagnostike, primljen je u Urgentni centarr radi operativnog zbrinjavanja od strane ortopeda – navedeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

S obzirom na to da je ispaljeno pet hitaca a da je Lj.J. pogođen samo jednom i to u nogu, pretpostavlja se da je u pitanju opomena a motiv ovakvih događaja obično su neka razračunavanja oko droge, dugova i sličnih neraščišćenih računa.

Ovo je druga pucnjava za poslednjih mesec dana u Nišu jer je 9. juna u naselju Palilula ranjen tridesetsedmogodišnji muškarac koji je zadobio povrede opasne po život. Napadač na njega nije otkriven.

Autor: Marija Radić