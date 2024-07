Pojavio se SNIMAK atentata na Trampa iz drugog ugla: Snajperista Tajne službe odmah povukao obarač, nastala je opšta panika među ljudima (VIDEO)

"Pomislio sam, zašto Tramp govori još uvek, zašto ga nisu sklonili sa pozornice? Sledeće što sam čuo bilo je pet hitaca...", ispričao je očevidac

Američke vodeće TV stanice izveštavaju o broju žrtava i poziciji sa koje je pucano na bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa tokom predizbornog mitinga u gradu Batleru u Pensilvaniji.

Ejbisi njuz (ABC News) izvestio je da je na Trampa najverovatnije pucano snajperom sa obližnje visoke zgrade, dok je prvobitno javljeno da je sa tog mesta zapravo ubijen napadač, snajperskom vatrom specijalnog tima Tajne službe.

Britanski Bi-Bi-Si (BBC) objavio je izjavu očevica imenovanog kao Greg, koji tvrdi da je video čoveka kako se sa puškom penje na krov zgrade, te da je o tome odmah obavestio policiju, koja se uputila ka toj zgradi.

"Primetili smo da se čovek penje na krov zgrade pored nas, udaljene oko 50 stopa. Imao je pušku, jasno smo ga videli i njega i pušku", rekao je Greg, a preneo BBC.

"Pomislio sam, zašto Tramp govori još uvek, zašto ga nisu sklonili sa pozornice? Sledeće što sam čuo bilo je pet hitaca...", ispričao je taj svedok.

Međutim, Ejbisi Njuz je kasnije izvestio da je napadač ispalio čak 8 metaka iz puške AR 15, sa krova zgrade koja se nalazila pored mitinga, ali udaljena mnogo više od 50 stopa - oko 200-300 metara.

Razlikuju se i podaci o broju žrtava, mada se svi slažu da je napadač ubijen, a da ima i teško povređenih. Neki izveštaji spominju dva mrtva gledaoca i jednog teško ranjenog.

Footage showing the Reaction of the U.S. Secret Service Counter-Sniper Team who Eliminated the Shooter, the Moment that Shots rang out at the Trump Campaign Rally in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/1ni7L1Makp