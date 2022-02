POSLE SVAĐE NA POSLU SAČEKAO KOLEGU U MRAČNOJ ULICI I UBADAO GA DO SMRTI: Stefana u krvi našle kolege ispred fabrike u Zemunu

Radnik I.N. (45) uhapšen je zbog sumnje da je juče ujutru nasmrt izbo svog kolegu Stefana Milinkovića (32) iz Pančeva ispred fabrike na Batajničkom drumu u Beogradu.

Zločin se dogodio oko 5.50 časova, kada su se radnici vraćali kući iz noćne smene.

- Ubijeni Stefan i I.N. radili su zajedno u istoj fabrici i obojica su krenuli kući posle odrađene noćne smene. Navodno, oni su imali sukob od ranije, pa je I.N. u mračnoj ulici sačekao Stefana, potegao nož i izbo ga. On je uhapšen neposredno nakon zločina, a čak nije pokušao ni da pobegne - kaže izvor:

Mislili da je udes

- Na mesto tragedija poslata je i Hitna pomoć, ali je nesrećni Milinković već preminuo. Nije mu bilo spasa - ispričao je izvor Kurira i dodao da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati.

Portir fabrike ispred koje se zločin dogodio kaže da je uhapšenog i žrtvu poznavao iz viđenja.

- Bio je početak jutarnje smene, kolege su išle na posao kada su na putu zatekle izbodenog Stefana. Ležao je u lokvi krvi i oni su pomislili da je doživeo saobraćajni udes. Međutim, ubrzo su ugledali I.N. koji je krvav i prašnjav stajao pored ograde - prepričava scenu naš sagovornik:

- Bilo je jezivo, I.N. je potpuno mirno stajao nedaleko od mrtvog mladića,a ljudi su pritrčavali i vikali da se pozove hitna pomoć i policija. On se nije pomerao, a onda je došla policija i uhapsila ga. Nije se opirao hapšenju, krenuo je sa njima.

Kako naš sagovornik ističe, on nije znao da su osumnjičeni i Stefan imali probleme.

- Nikada nisam primetio da su se svađali, uglavnom bi se samo javili i prošli.

Bojan Milinković, stric ubijenog mladića za Kurir je naveo da je njegov bratanac ubijen na 200 metara od firme u kojoj je radio poslednje dve godine.

Prijavili pretnje

- Stefan je jedan divan mladić koga više nema i ne možemo da ga vratimo, ali možemo da se borimo da budu kažnjeni oni koju su krivi za njegovu smrt. Teško nam je, ali ne želimo da ubistvo našeg Stefana prepustimo slučaju - kaže za Kurir Bojan Milinković.

Prema njegovim rečima, osumnjičeni koji u firmi radi oko pet godina maltretirao je sve zaposlene i često je bilo problema s njim - kolege su se žalile na njega, tvrdi naš sagovornik.

- Stefan mi se žalio na njega. Kobnog dana bio je u noćnoj smeni, verovatno su se nešto sporečkali , ali se završilo na tome. Nakon toga, kada je izašao iz fabrike osumnjičeni ga je čekao i napao! To je planirano ubistvo. Izbo ga je tri ili četiri puta i Stefan je umro. Niko nije očekivao da će problemi sa tim kolegom kulminirati ubistvom - rekao je stric brutalno ubijenog mladića:

- Inače, Stefanov brat blizanac dan pre zločina se požalio direktoru da je I.N. pretio Stefanu.

Inače, Stefan ima brata blizanca koji takođe, rade u istoj firmi kao i on. Njih dvojica imaju i starijeg brata.

- Ostali su bez roditelja, i jedan drugom su podrška. Stefan nije bio oženjen i živeo je sa bratom - kaže Milinković.

