CRNI VIKEND U SRBIJI: U Beogradu dva samoubistva, Novi Sad traga za mladom Ksenijom - sumnja se da je SKOČILA SA MOSTA

Ksenija Lukić (30) iz Sremske Mitrovice, nestala je u subotu ujutru oko tri sata posle ponoći, na mostu Duga u Novom Sadu, nakon svađe sa momkom, a policija intenzivno traga za njom.

Kako je za medije izjavila Ksenijina sestra, ona je te večeri bila sa momkom na Petrovaradinu.

Krenuo za njom

- On je ispričao da su se posvađali i da je ona pobegla od njega. Krenuo je za njom, ali ju je na mostu izgubio. To su jedine informacije koje imamo o njoj. Ne znamo ni kako je bila obučena u trenutku nestanka jer njen momak ne želi da komunicira sa nama - rekla je Ksenijina sestra.

- Ksenija se već šest meseci zabavlja sa momkom iz Engleske, on je došao pre nekoliko dana u Srbiju da se vide što je i ranije radio. Ona je sa njim bila smeštena u nekom hotelu ili stanu, nije bila u stanu u kom živi sa cimerkama. Svi smo pokušavali da je dobijemo preko telefona i društvenih mreža ali se ona ne javlja - rekla je sestra za Kurir i dodala da je Ksenijin nestanak 26. februara prijavio momak, a da je policija obavestila porodicu šta se dogodilo.

Kako sestra dodaje, Ksenija je u Novom Sadu bila zaposlena.

- Posle fakulteta je našla posao i preselila se u Novi Sad. Ona je dodala i da je čula da je očevidac prijavio da je neka devojka u isto to vreme skočila sa mosta, kao i da policija traga za telom, tako da i Ksenijini najbliži i dalje ne znaju da li je u pitanju ona ili ipak neko drugi.

Potraga

- Očevidac je opisao devojku koja je skočila i to bi nažalost mogla biti ona. Policija intenzivno traga za Ksenijom Lukic kojoj je svaki trag izgubio u subotu ujutru na mostu Duga u Novom Sadu.

- Policija je angažovana od prvog dana, ronioci su pretraživali Dunav. Međutim, uslovi na reci su preteški, struja je izuzetno brza - kaže izvor.

Podsetimo, pre nekoliko godina, u Novom Sadu je sa mosta Sloboda skočila studentkinja (20). Ona je, kako smo pisali, pozvala taksi, a kada su prelazili most, rekla je taksisti da stane, izašla iz automobila i bacila se preko ograde.

