Potresne reči oca nestalog Jove Kecmana: AKO SU U DUNAVU NAĐENE NOGE MOG SINA, ŽELIM DA GA SAHRANIM

Mile Kecman, otac nestalog Jove Kecmana (51) iz Beograda, za koga se sumnja da je žrtva klana Veljka Belivuka, kaže da će policija sigrino uporediti DNK utopljenika pronađenog kod Kostlolca sa njegovim sinom

Želim da prestane ova agonija, sina mi nema već skoro dve godine. Ne znam čije je telo nađeno u Dunavu kod Kostolca, ali voleo bih da nađem mog Jovu živog ili mrtvog, a ako je mrtav da mogu da ga sahranim kako dolikuje, pa da umrem u miru. Meni dođe sada da se obesim, umreću koliko se nerviram!

Ovako je počeo svoju tešku priču, punu neizvesnosti, Mile Kecman, otac nestalog fitnes-instruktora Jova Kecmana (51), kome se gubi svaki trag 24. septembra 2020. u Malom Mokrom Lugu u Beogradu. Vlasnik teretane iz Beograda našao se na spisku nestalih, za koje se sumnja da su žrtve klana uhapšenih Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Tela žrtava klana Belivuk-Miljković nisu nađena, a utvrđeno je da su suparnike komadali i bacali u Dunav, postoje indicije da je telo, koje je u petk nađeno u Dunavu kod Kostolca, upravo nestali Jovo Kecman.

- Zapravo, radi se o nogama i delu kičme, a glave, trupa i čitavog gornjeg dela tela nema. Zbog toga je naložena obdukcija i uzimanje DNK profila sa utopljenika - objašnjava izvor:

Kada se sa leša izoluje DNK biće upoređen sa biološkim tragovima svih nestalih osoba, koji su u policijskoj bazi. Najpre će se uporediti sa onima za koje se sumnja da su Belivukove žrtve. Pored njih, uporediće se i sa svim ostalim, pa i sa tragom Splićanina Mateja Periša.

Prema rečima izvora, ono što upućuje istražitelje na sumnju da je prepolovljen leš Jovo Kecman, jeste to što se na prvi pogled može reći da je u pitanju muškarac jače građe, koji je imao crne patike i svetlu trenerku.

- Kecman je navodno u trenutku nestanka imao crne patike i trenerku sivkasto, bele boje. Uočeno je i da je na nađenim ekstremitetima polomljeno koleno, a Belivuk i njegovi ljudi su sve svoje žrtve mučili pre smrti - objašnjava izvor.

Mile Kecman, otac nestalog fitnes-instruktora kaže "da mu je teško jer ništa ne zna o sinu".

- Od kad je nestao ja ne živim. Ne ustajem iz kreveta, teško mi je. Policija je dolazila kod mene, ali za ovaj leš kod Kostolca nije niko dolazio. Moj DNK je u bazi, tako da nema potrebe da me zovu, verovatno će oni sve to sami proveriti, pa ako budu sigurni zvaće me - kaže tužnim glasom Mile i napominje da je Jovo imao tetovaže po celom telu, pa i po nogama, a da mu se čini da na nogama nađenim u Dunavu nema tetovaža.

Uzeo je pare i otišao

- Uzeo je pare, koje sam ja digao na kredit i otišao. I od tada ništa o njemu ne znam. Pogrešio sam što nestanak nisam prijavio odmah, nego tek nakon sedam dana. Kajem se zbog toga. Možda bi sve bilo drugačije - priča nesrećni otac i kaže da ne želi da govori o tome da li iza nestanka stoji Belivuk, ali priznaje da je njegov sin uvek bio na granici sa kriminalom.

- Uvek je bio na granici. Nažalost, nisam to mogao da sprečim. Nije voleo drogu i alkohol, ali je bio prevarant. Nije bio dobrica. Bio je i u zatvoru, zbog razbojništva, i voleo je da prevari. Recimo, uzme kola od nekoga, pa ih proda i zadrži pare za sebe, eto to je radio - kaže on.

Nožem sam mu pripretio da kaže gde mi je dete Beogradskom treneru, podsetimo, trag se izgubio u Glavnoj ulici u naselju Mali Mokri Lug, dokle ga je dovezao prijatelje. Zamolio ga je da ga tu ostavi jer treba da se vidi sa drugim drugom i rekao mu da će se kući vratiti taksijem. Sa sobom je, navodno, poneo i 16.000 evra, ali je telefon ostavio kod kuće. - Taj prijatelj koji je odvezao Jovu do Malog Mokrog Luga je došao kod mene. Seo je na stolicu, a ja sam uzeo nož, prislonio mu na grlo i pripretio mu da mi kaže gde mi je sin. Rekao je da ne znam i nakon toga je taj mladić, koga je Jova znao tek godinu dana, otišao u Slovačku da radi - ispričao je za Kurir Mile Kecman.

Otplaćujem kredit, majka mi umrla od tuge

Otac nestalog muškarca kaže i da je nakon Jovinog nestanka sve krenulo nizbrdo.

- Digao sam kredit i Jova je te pare odneo sa sobom kobnog dana. Otplaćujem kredit i jedva živim, morao sam da izdam gornji sprat kuće kako bih plaćao dugove. Smršao sm 20 kilograma od nerviranja, čak mi je i majka od 103 godine, koja je bila zdrava kao dren, umrla od tuge kad je videla koliko venem. Rekla je: " Moram umreti pre sina, ne mogu da podnesem da on umre prvi" - kaže Kecman.