'Rodila me, ali mi nije majka' SIN SE ODREKAO JASMINE: Ubila je muža i leš držala danima u stanu u kojem su bila i deca

Jasminu S. (44) iz Lazarevca koja je osumnjičena za ubistvo supruga Siniše S. (42) još nije saslušao tužilac.

Nedelju dana od zločina njen sin ima jasnu poruku za nju:

- Ona mi je zagorčala život. Mogu vam reći da me je rodila, ali ona mi nije majka već monstrum. Nikada više ne želim da je vidim - kaže Jasminin sin koji moli da mu se ime ne objavljuje jer je mnogo laži pročitao o celom slučaju.

Kako sam tvrdi o zločinu ništa nije znao. Tog dana je radio i na ulasku u stan sačekala ga je policija

- Jasmina je zaključala dnevnu sobu. Meni je govorila da je Siniša u bolnici i da je pitanje dana kada će doći kući. Nije dala da ulazim u prostoriju i ja sam je poslušao - kaže sagovornik.



Nakon svega što se dogodilo Jasminin sin otišao je u stan i uzeo stvari troje mališana i svoje.

- Tačno je da mi je u oproštajnom pismu tražila da preuzmem brigu o deci. Oni su u ovom trenutku u hraniteljskoj porodici. Ne znam da li ću moći da im budem staratelj. Planiram da zasnujem porodicu i ne bih želeo da budu problemi sa mojom decom - kaže Jasminin sin.

Za majku nikada više ne želi da čuje.

- Ako budem morao samo u sudnici mogu da je vidim. Ljudi me povezuju sa zločinom, a ja ništa nisam znao. Čak su se i tokom istrage čudili kako ništa nisam znao. Jednostavno nisam. Ona je sve sakrila. Sada tek čujem da je pre Sinišinog ubistva pozajmljivala novac. Još nisam otkrio zašto joj je bio potreban, ali ću saznati - kaže on.

Kako sam tvrdi život mora da nastavi dalje.

- Boli me sve što se pojavljuje u medijima. Najviše to da su deca videla Jasminu u lokvi krvi. To nije istina jer koliko sam razumeo oni su našli oproštajno pismo u kome su pročitali da majka želi da im se ubije. Tada su otrčali do komšija. Ja sam došao kući kada je istraga već počela - kaže Jasminin sin.

Jasmina S. nalazi se u bolnici nakon što je pre nedelju dana pokušala sebi da oduzme život. Supruga je ubila nekoliko dana ranije i telo krila u spavaćoj sobi.