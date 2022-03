ŠTA GA JE NATERALO DA OCU PUCA U STOMAK, MAJCI U GLAVU? Miloš se nedavno vratio iz inostranstva - Nikome nije jasno zašto je presudio roditeljima!

Miloš I. usmrtio je danas svoje roditelje hicima iz lovačke pušte u njihovoj vikendici u zaseoku Počevica, kod Kusatka.

Razlog porodičnog krvoprolića nije poznat, a očekuje se da će ga utvrditi istraga.

Poznato je samo da se Miloš nedavno iz inostranstva vratio u Kusadak, gde mu žive roditelji.

Jutros su njih troje zajedno otišli u vikendicu u Počevici, a oko 13 sati došlo je do krvavog pira, posle čega je Miloš poptuno go otrčao do prvog komšije, svog strica i priznao šta je uradio.

Ubrzo je, po dolasku policije, on uhapšen.

