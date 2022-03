UHAPŠEN MUŠKARAC U OBRENOVCU: Učinio teško krivično delo!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su A.J. (1972) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Kako se sumnja, on je juče, u mestu Zabrežje kod Obrenovca, upravljajući automobilom marke „fijat stilo“, oborio na kolovozu osamdesetogodišnjeg muškarca i sedamdesetpetogodišnju ženu i udaljio se sa lica mesta. Osamdesetogodišnji muškarac je usled zadobijenih povreda preminuo, dok je sedamdesetpetogodišnja žena zadobila teške telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu.