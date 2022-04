'PRE 40 DANA JE DOBIO SINA, NEDAVNO SE OŽENIO' Brat mladog rudara ne može da dođe sebi od šoka: Taman mu je krenulo

Jutros me je pozvala jedna komšinica Iz Soko Banje i rekla da je bila neka nesreća, ali da nije videla šta i kako. Bilo je prvo da li je treća ili prva smena... Moj brat je radio u trećoj. Onda nam je jedan komšija koji radi u rudniku javio da grupa radnika u kojoj je bio moj brat nije izašla iz rudnika...

Ovim rečima svoju ispovest počinje Milan Stajić, brat Bojana Stajića, mladog rudara koji je nastradao u nesreći koja se dogodila jutros u rudniku "Soko".

Stajić je među osam rudara koji su se u jami ugušili od metana. U nesreći je povređeno njihovih 20 kolega.

Bojan je pre svega 40 dana postao otac. Nedavno se oženio i, kako kaže njegov brat, taman mu je krenulo...

- Otišao je sinoć u 9.15 na posao kao i svake večeri, u toj smeni je radio pet godina. Nedavno se oženio i pre 40 dana je dobio sina. Kada je dobio sina uzeo je odmor, pa je častio drugove sa posla. Počeo je ponovo da radi pre tri, četiri dana. I kada se vratio na posao opet je sve častio. Sredio je i stan u potpunosti i sve je išlo nekom uzlaznom putanjom, a onda se desilo to što se desilo - priča on.

Za nesreću im je javila, kaže, poznanica iz Soko Banje.

- Jutros me je pozvala jedna komšinica Iz Soko Banje i rekla da je bila neka nesreća, ali da nije videla šta i kako. Bilo je prvo da li je treća ili prva smena... Moj brat je radio u trećoj. Onda nam je jedan komšija koji radi u rudniku javio da grupa radnika u kojoj je bio moj brat nije izašla iz rudnika. Odmah smo posumnjali u ono najgore, ali smo se ponadali da su se nekako izvukli - dodaje on.

Potreseni mladić dodaje da još ne znaju šta se u rudniku tačno dogodilo.

- Ne znamo šta se tačno desilo, oni su valjda bušili zemlju kada je naišao taj gas pod pritiskom koji ih je sve pobacao. Jedan komšija što je baš radio s njim je rekao da su svi popadali kao pokošeni nakon što je izleteo taj gas. I onda je počela borba za kiseonik. To su sekunde taj gas kad izleti. Tuga je velika, nije trebalo ovo da se desi... - priča on i dodaje:

"Mlad je dečko, samo što je dobio sina, ko se to nadao da će da bude tako. Sve je krenulo bilo kako treba. Iz uprave su nas oavestili o tragediji i kakva će biti dalja procedura. On je mlađi od mene, nema ni godinu dana... Ko se ovo nadao.. Taman se sve sredilo, taman je sve krenulo na bolje... I majku smo izgubili pre 5,6 godina - dodaje on.

Prvi zvanični rezultati istrage saopšteni su danas i navodi se da u rudniku nije došlo do eksplozije već da su se rudari pogušili od metana. Navedeno je i da u jamama postoje kamere i da je nesreća snimljena...

U Aleksincu sutra Dan žalosti

Zbog nesreće u rudniku mrkog uglja "Soko", u kojoj je poginulo osam rudara, od kojih su šest iz Aleksinca, u toj opštini je proglašen Dan žalosti.

Organi i organizacije, kao i druga pravna lica koja ističu zastavu, dužna su da u vreme Dana žalosti zastavu Srbije spuste na polovinu jarbola, odnosno koplja.

U obrazovnim ustanovama Dan žalosti obeležava se minutom ćutanja na prvom času nastave, a program nastave muzičkog obrazovanja prilagođava se Danu žalosti.

Dan žalosti u sprotskim halama, na stadionima i igralištima obeležava se spuštanjem na pola jarbola ili na pola koplja zastave Srbije i zastava sportskih klubova.

Za vreme Dana žalosti je zabranjeno emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima.