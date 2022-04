UHAPŠEN MLADIĆ ZBOG NAPADA NA TINEJDŽERA U PANČEVU! Određeno zadržavanje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su N. J. (2004) iz okoline Alibunara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

On se sumnjiči da je, juče u popodnevnim satima, u Pančevu zadao više udaraca u glavu osamnaestogodišnjem mladiću i teško ga povredio. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Pančevu.

