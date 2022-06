U ŠPANIJI POPADALI BOGATI SRBI: Evo šta je policiju dovelo do uzgajivača marihuane! Lisice stavljene SEDMORICI naših državljana! (FOTO)

Španska policija razbila je srpsko-poljsku kriminalnu grupu koja je u ovoj zemlji uzgajala marihuanu, a potom je iznajmljenim kombijima slala u Srbiju, odakle je distribuirana drugim evropskim zemljama.

Kako navodi Informacion.es, u akciji je uhapšeno osam osoba, od kojih su sedmorica srpski državljani, zaplenjeno je 3.348 biljaka marihuane i 30 kilograma vakumiranih pupoljaka. Srbi su uhapšeni u akciji nazvanoj "operacija Dekrol", koja je počela u martu prošle godine, kada su u Španiji locirani srpski državljani koji su živeli veoma luksuznim životom. Kako se navodi, dvojica čelnika organizacije nalaze se u pritvoru, dok su šestorica nižerangiranih puštena.

- Grupa je bila izuzetno dobro organizovana, a kako bi zavarali trag, nabavili su kamion cisternu za navodnjavanje i tri industrijska agregata kako bi snabdevali električnom energijom plantažu, a da ne privuku pažnju zbog veće potrošnje struje i vode - navodi portal.

Tokom akcije utvrđeno je da su neki od bogatih Srba, kako su se predstavljali, i ranije dovođeni u vezu sa trgovinom narkoticima, što je potvrđeno kroz saradnju srpske i poljske policije sa kolegama iz Španije.

- Jedan od vođa hapšen je još u aprilu 2021, u Krevilentu, a upravo tako se i došlo do više informacija o bandi. On je bio u pritvoru, ali je platio kauciju, pa je pušten. Umesto da se skloni od narko biznisa, on je u posao ušao još dublje, te je počeo da iznajmljuje industrijske zgrade na raznim imanjima da bi napravio nove plantaže - piše portal.

Od ove grupe, osim droge, zaplenjeni su agregati vredni 120,000 evra, falsifikovani pasoši, tri automobila, cisterna, a procenjuje se da je ukupna vrednost oduzetih stvari veća od 600,000 evra.

