PRIČA OD KOJE ZASTAJE KNEDLA U GRLU! Majka devojčice koju je otac SEKSUALNO uznemiravao progovorila o PAKLU koji njeno dete i dalje proživljava!

Otac pedofil iz Perua, koji je oženjen ženom iz Srbije, sprovodio je navodno "specifične obrede i seksualno uznemiravao svoju šestogodišnju ćerku, a sve to, gledao je njen dve godine mlađi brat".

Voditeljka Jovana Jeremić prva je u medijima pokrenula ovu temu, a nakon što je, prošle nedelje majku zlostavljane devojčice ugostila u "Novom Vikend jutru", ovaj događaj dobio je novi rasplet.

Tokom seksualnog uznemiravanja malene ćerkice, otac je njenom bratu navodno govorio da on "može samo da gleda, a tata će da radi".

Otac je sve to navodno radio i kada se čuo sa devojčicom putem Skajpa - davao joj je instrukcije kako da ga seksualno uzbudi. Ovako je i raskrinkan. Iako je majka i ranije sumnjala da se nešto dešava, pošto je devojčici nakon lekarskog pregleda konstantovan sekret bez prisustva bakterijske infekcije, što je odlika seksualno aktivnih osoba, tada je definitivno saznala šta se dešava.

Trenutno se protiv oca vodi devet sudskih sporova za isti slučaj, a devojčica iznova na saslušanjima prolazi kroz pakao koji je preživljavala.

Ivana Kropf, advokat ističe da svi zlostavljači treba da budu podrvrgnuti poligrafom.

- Nikada sebi ne bih dozvolila da neke stvari izgovaram paušalno. Pre ću umanjiti stvari, nego preuveličati, kako su neki naveli - rekla je Kropf govoreći o navodima da su u prošlonedeljnoj emisiji i ona, i majka zlostavljane devojčice iznosile laži.

Anita Edek Trto, majka devojčice kaže da se razvela, i pobegla sa decom, jer je, najpre zlostavljao nju, a potom decu, što je saznala tek nakon razvoda.

- Borba traje godinama. Gledam ćerkicu, i ona je sada svesna šta je doživela, što je teže. Ona sada razume i postavlja pitanja na koja je teško dati odgovor - priča majka.

- Pesmu je napisala kada nije mogla da zaspi. Ona se boji d aće nešto loše da joj se desi, da će njen otac saznati da je ona sve to ispričala... - rekla je majka potom.

Da li je zao duh u njemu... On me je učio: ne smeš da lažeš, a on me je pipao ispod gaćica... A ja ni da zaspim, svakim danom se sve više mučim, ne mogu spavati...

Majka objašnava da su "okidači" koji uznemire devojčicu jeste sam pomen njenog imena, prezime koje je očevo, kao i pitanja da li je zaljubljena.

- Rekla je da nikada neće biti zaljubljena i da neće imati muža - dodala je majka devojčice.

Govoreći o saslušanjima, Trto objašnjava da joj i dalje nije jasno, kako nakon osam puta prepričane priče, policiji nije dovoljno.

- Bilo joj je rečeno da je otac voli najviše na svetu. Ona je meni dugo govorila da nikada neće da napusti osamnaest, i nije mi bilo jasno zašto to priča. Rekla mi je da će tata otići u zatvor. Rekla je da tati nikada nije rekla ne, i tu smo imali problem sa tim osećajem krivice, dugo smo radili sa terapeutom. I dalje ima pitanja zašto to samo njen tata radi, zašto laže na sudu, a njoj je govorio da se to ne sme - navela je.

Govoreći o uznemiravanju, Trto navodi da je otac pronalazio brojne načine.

Silovanje, dodirivanje, versko uznemiravanje, psihičko... - nabrajala je ona.

Kako kaže, ona je, tek nakon razvoda saznala šta se dešavalo kada je nena ćerka ostajala sa njim.

- Nisam htela da idem na sud. Pa sam mu rekla da ga neću prijavljivati za nasilje nadamnom. On je tada hteo da uzme i ćerkicu, ali ja nisam dozvolila. Posle smo se dogovorili za najmanju alimentaciju, pristala sam na sve, ali... Onda kada sam saznala za ćerkicu, tada sam morala da reagujem i progovorila sam - dodala je.

