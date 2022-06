'ON JE PAO, ON JE PAO!' Majka dečaka koji je pao sa SEDMOG sprata ČUPALA KOSU i ponavljala samo jednu rečenicu! POTRESNO!

Dečak (3) poginuo je juče oko 12 sati pošto je pao sa sedmog sprata zgrade na Paliluli u Beogradu, a kako saznajemo, u trenutku nesreće bio je u stanu s bakom i dekom.

Prema rečima našeg izvora, dečak je u stanu živeo sa ocem, majkom i starijim bratom. Mališan je navodno bio bolestan, pa su baba i deda pomagali oko lečenja i često dolazili da ga čuvaju.

- Čuli smo da je dete palo s terase, koja je zastakljena. Navodno, na toj terasi se nalazi krevet i pretpostavlja se da se dete igralo, te da je u jednom trenutku uspelo da s kreveta preskoči prozor, koji je odmah pored. Čuli smo da je hiperaktivno dete u pitanju - objašnjava izvor Kurira.

Bio bez svesti

Kako dodaje, mališan je pao direktno na beton, a po dolasku Hitne pomoći davao je znake života.

- Na mesto nesreće odmah su izašli patrola policije i ekipa Hitne pomoći. Dete je bez svesti odmah prevezeno u bolnicu na reanimaciju. Nažalost, posle dva sata konstatovana je smrt - objasnio je izvor Kurira.

- Nekoliko prolaznika pokušalo je da pomogne nesrećnom dečaku, a njegovi deda i baba su bili sve vreme tu.

Kako su za Kurir ispričali stanari zgrade na Paliluli i očevici nesreće, sve ih je prepao stravičan prasak.

Ukleta zgrada

Devojka pala sa 19. sprata

Devojka Lj. K. (18) izvršila je samoubistvo skokom sa 19. sprata zgrade na Paliluli s koje je juče pao trogodišnji dečak.

- U martu 2021. godine u popodnevnim satima čuo se jak udarac. Devojka je pala na automobil koji je bio parkiran ispred zgrade. Ona je bila živa u momentu dolaska Hitne pomoći, ali je, nažalost, preminula od zadobijenih povreda kasnije u bolnici - ispričao je tada izvor.

- Jako je puklo nešto, a onda sam čuo jaukanje i kuknjavu. Pogledao sam kroz prozor i video dete da nepomično leži na pločniku. Oduzeo sam se jer u zgradi ima mnogo dece i odmah sam znao šta se dogodilo - kaže stanar višespratnice.

Nakon što je vozilo Hitne pomoći odvezlo dete, majka je ostala ispred zgrade sa dečakovim dedom.

- Žena koja živi u ulazu pored čekala je taksi kada je videla dečakovu majku kako plače i čupa kosu i ponavlja jednu rečenicu: "On je pao, on je pao." Žena im je ponudila prevoz do Urgentnog centra - pričaju stanari zgrade i dodaju:

- Dečakova baba bila je sudski veštak mnogo godina. Kad je došla lekarska ekipa, baba je rekla nešto od čega su se svi zaledili: "Nećete moći da ga oživite, nema nikakvih znakova života."

I Radica Šarčević, komšinica iz zgrade prekoputa, videla je šta se dogodilo.

- Šetala sam psa i zastali smo na sekundu kada je nešto puklo, strašan pljasak se čuo, prepala sam se i pas je skočio od straha. Okrenula sam se i videla dete kome su ruke poplavele, a nogice su mu bile blede kao krpa. Potom su dve žene izletele uplakane - priča žena koja je bila svedok.

Vrištali

- Nakon što su sišle te dve žene, naišao je i dečakov deda. Počeli su da vrište jedni na druge o tome da li su vrata i prozori od terase bili zatvoreni i kako ih je dečak otvorio. Došla je Hitna pomoći, ubacili su dečaka u sanitet i odvezli ga, sve vreme je bio u nesvesti, nije reagovao na to što su ga dozivali i tako bez svesti je i odvezen u bolnicu.



Lekarka prva pritekla u pomoć

Prema rečima očevidaca, prva je u pomoć pritekla lekarka iz obližnjeg doma zdravlja.

- Kada je dete palo, malo ljudi je priteklo u pomoć. Prva je dotrčala doktorka iz obližnjeg doma zdravlja. Fiksirala mu je vrat i učinila sve što je bilo u njenoj moći do dolaska Hitne pomoći - objašnjavaju očevici.

