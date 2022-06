MOLILA SAM GA DA PRESTANE DA ME LJUBI I PIPA! Devojčica koju je obljubio mladić kod Lazarevca dala izjavu!

Devojčica (14) iz okoline Lazarevca koju je, kako se sumnja, obljubio I. J. (20) dala je izjavu u kojoj je navela šta se dogodilo te noći kada je napao mladić iz susednog sela.

- Nisam pristala na bilo kakav odnos sa njim, molila sam ga da prestane da me dodiruje i ljubi - rekla je ona.

On je rekao da "devojčicu zna od ranije jer živi u selu do njegovog".

- Tačno je da smo se ljubili i da sam je malo pipkao. To nije dugo trajalo jer sam se setio da imam devojku. Nisam je povredio i nisam imao odnos sa njom - ovo je deo odbrane koju je izneo I. J.

Međutim, devojčica je u teškom alkoholisanom stanju primljena u bolnicu, a kasnije je utvrđeno da ima povrede po genitalijama. Ona je nađena na njivi bez svesti. Saslušan je i otac devojčice koja je obljubljena u okolini Lazarevca

Devojčica (14) koju je, kako se sumnjiči obljubio I. J. (20) iz okoline Lazarevca, kako saznajemo, u kola sa dvojicom muškaraca ušla je naočigled svoje mlađe sestre (13). To je potvrdio njen otac koji je ćerku našao u alkolisanom stanju, tačnije, u nesvesti na njivi i prevezao u bolnicu.

- Mlađa ćerka koja ima 13 godina mi je rekla da je starija ušla sa dvojicom starijih muškaraca u kola i da joj je rekla da "ne kaže ništa mami i tati". Odmah sam seo u auto i krenuo za njom, a našao sam je na livadi kako leži bez svesti - izjavio je otac.

Oni su je, navodno, odvezli na njoj nepoznatu lokaciju. Daljom istragom će utvrditi da li je silovana ili samo obljubljena. Devojčica se nalazi na Institutu za majku i dete gde su konstatovane povrede genitalija. Tužilac je naredio da mu se dostavi lekarska dokumentacija i sva saznanja policije.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo koje je naredilo da policija dostavi sve dokaze, a sud mu je odredio pritvor od 30 dana. Rođak uhapšenog mladića koji je obljubio devojčicu kod Lazarevca otkrio šta je prethodilo užasu koji se desio

Rođak I. J. (20), koji se tereti da je u petak uveče obljubio devojčicu (14) iz okoline Lazarevca, kaže da je on bio sa maloletnicom na igralištu u tom selu u kojem ona živi i da su tu pili pivo. Takođe kaže da mu je otac kupio auto samo nekoliko dana pre napada na dete i da je posle rekao: "Bolje da sam umro, nego što sam mu kupio taj auto". Navodi i da I. J. nije poznat kao incidentan.

- On je bio sa njom na nekom igralištu u tom selu u kojem ona živi. Pili su pivo, kako se priča, ona je popila 4 flaše. Posle su otišli zajedno i onda je uradio to što je uradio. Otac mu je nekoliko dana pre toga kupio kola "folksvagen" i onda je rekao: "Bolje da sam umro, nego što sam mu kupio kola". I. J. sam video sa devojkom na stanici autobuskoj pre neki dan, ljubi se sa njom. Zaprepastio sam se kada sam čuo da je to uradio - kaže on za Telegraf.rs.

Dodaje da I. J. nema "etiketu" incidentnog momka i ističe da je njegov otac problematičan i da je pola života proveo u zatvoru.

- Nije bio incidentan, ne važi za muškarca koji napada, pije, koji se bije, dok je njegov otac ogroman problem! Lopov, krao, obijao, tukao se... Svašta je radio. Pola života je proveo u zatvoru, sada ne radi ništa, a majka bere pečurke u Barajevu. Tu ima još jedan brat, stariji, on je policajac u Lazarevcu i on retko dolazi u porodičnu kuću - navodi on.

- Ivica je završio srednju školu i hteo da se pridruži vojsci Srbije. Ali eto sad je sve to upropastio... Ne daj Bože nikome i ja imam žensko dete, ne znam šta bih uradio tom nekom da uradi to mojoj devojčici - kaže on i dodaje da u kući nema nikoga: "Nema ih tu, nema porodičnih kola".

