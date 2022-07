Ovo je razlog zbog kog je Srđan Lalić danas u Specijali odvojen od Belivuka, čuvala ga dva stražara

Inače, Lalić se tereti da je počinio pet teških ubistava, za otmicu i nelegalno držanje oružja.

Na današnjem pripremnom ročištu klanu Veljka Belivuka u Specijalnom sudu koje se održava treći dan zaredom, Srđan Lalić, koji je juče priznao krivicu i koji se u nekoliko navrata bezuspešno nudio sudu da dobije status svedoka saradnika, odvojen je od pomenutog vođe ozloglašene kriminalne grupe, kao i od ostalih okrivljenih iz, kako piše Telegraf.rs od sagovornika iz tužilaštva iz - bezbedonosnih razloga.

- Lalić je odvojen od Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kao ostalih iz bezbedonosnih razloga. On je sve priznao, pa su ga žandarmi odmah odvojili od pomenutih, da bi sprečili eventualne incidente, odnosno, napade na Lilića jer ih je, kako oni to kažu, "izdao". Lalić je više puta pokušao da sklopi sporazum za tužilaštvom i dobije status svedoka saradnika, ali to nije moguće. Spekulacije da se to dogodilo su netačne - rekao je sagovornik iz ovog slučaja za Telegraf.rs

Podsetimo i na fotografiju koju smo priložili uz tekst, koja je sa aplikacije "Skaj", a na kojoj su se on i Belivuk fotografisali sa jednom od žrtava, muškarcem koji je na toj slici i dalje bio živ, a spremali su se da ga "dokrajče". Ono što je ostalo urezano u pamćenje svima koji su videli ovu sliku je upravo Lalićev osmeh dok se sprema završi zločin.

Inače, pripremno ročiste kriminalnoj grupi Veljka Belivuka ni danas nije završeno, a nastavak je zakazan za 5. septembar.

Nakon završetka ročišta, Vladimir Petrović, advokat Marka Miljkovića i Veljka Belivuka naveo je da je ostalo da advokati još devet okrivljenih predlože dokaze.

Advokat jedine dame u Beliuvkom klanu i njenog supruga Vlada Georgijeva, Sanja Ćeriman, iznela odbranu u kojoj je navela da je Belivuk u njihovom trening centru centru isprobavao vazdušnu pušku kojom je - pucao u vrapceNa današnjem ročištu takođe su izneti detalji odbrane jedine dame u pomenutom klanu, Slađane Sekulić i njenog supruga koje zastupa Sanja Ćeriman.

- Iznela je odbranu koja je danas privukla veliku pažnju prisutnih u sudu, a u kojoj je priložila veliki broj dokaza koji ukazuju na to pomenuti par, prema njenim rečima, "nema veze sa krivičnim delom". Navela je da je u trening centru gde je Belivuk ispobavao oružje, isprobavao vazdušnu pušku i da je pucao u vrapce. Dalje je navela da su bila dva pretresa i da je drugi bio nezakonit, te da je činjenica da dvoje okrivljenih Slađana i njen suprug odgovaraju za jedno krivično delo, a to je nedozvoljeno držanje jednog pištolja - rekao nam je sagovornik iz tužilaštva.

Oni su "izdali" Veljka Belivuka

Nikola Spasojević, Bojan Hrvatin, Željko Kodžić i Srđan Lalić okrenuli su leđa šefu i rešili da pred sudom iznesu sve detalje o ubistvima u kojima su učestvovali.

Potvrđenom optužnicom ova grupa tereti se za pet brutalnih ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, silovanje i otmicu. U pitanju su ubistva Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukičevića, Zdravka Radojevića, Aleksandra Gligorijevića Pukija i Milana Ljepoje.

Belivuk je optužen za pet, a Marko Miljković za četiri teška ubistva.

Za ta ubistva optuženo je još 11 pripadnika grupe.

Dokazi protiv ove grupe zaplenjeni su mahom sa Skaj aplikacije za mobilne telefone, među njima audio i video snimci, kao i fotografije brutalnih ubistava, a putem međunarodne pravne pomoći one su iz Francuske dostavljeni našim pravosudnim organima.

Osim Belivuka i Miljkovića optužnica tereti i Srđana Lalića, Miloša Budimira, Marka Budimira, Nebojšu Jankovića, Vlada Draganića, Bojana Hrvatina, Dejana Tešića, Nikolu Spasojevića, Nemanju Ðurića, Nemanju Lakičevića, Marka Andrića, Vladu Georgieva, Aleksandra Vučeljića, Milovana Tadića, Filipa Ivanovskog, Željka Kodžića, Slađanu Sekulić, Borisa Karapandžića, Nikolu Stefanovića, Vladimira Greka, Aleksandra Šćepanovića, Aleksu Šejica, Mijata Simeunovića, Miloša Lukića Selaka, Aleksu Dunjića, Vojislava Ðordevića, Aleksu Stošića, Vladimira Dimitrijevića.

Okrivljeni saradnik Hrvatin, koji je ranije osuđivan za ubistvo navijača 2005 godine, detaljno je ispričao tužilaštvu kako su izvršena četiri od pet ubistava u Ritopeku za koja je optuženo ukupno 13 pripadnika grupe, među kojima je i on. O ubistvima je tužilaštvu ispričao sve i Spasojević.

Belivuku i njegovom klanu na teretu pet ubistava i još dva u proširenoj optužnici

Grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića prema prvoj optužnici tereti se za pet gore pomenutih ubistava, a optužnicu za ubistva Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića Specijalni sud je naknadno čije smo delove ekskluzivno objavili.

Grupa se tereti da je od početka 2019. do hapšenja u februaru 2021. godine delovala pod okriljem Partizanove navijačke grupe “Principi”.

