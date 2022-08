Vuk Borilović (34) koji je u petak zavio u crno Cetinje, ali i Crnu Goru, navodno je pre krvavog pira izašao na terasu porodične kuće i počeo da psuje i viče pogrdne reči na račun jedne ženske osobe, a nakon pucao i ubio 10 ljudi, među kojima dvoje dece.

Cetinjani su i dalje neutešni nakon najvećeg masakra u novijoj istoriji te zemlje. Iz dana u dan, saznaju se novi jezivi detalji tragedije u kojoj je pomahnitali ubica rešetao sve ispred sebe, a u pohodu nije poštedeo ni decu Nataše Pejović Martinović, Mašana (11) i Marka (8) koje je takođe, zverski ubio.

Slobodan Vujačić, Borilovićev komšija koji je pukom srećom preživeo masakr za Pobjedu je ispričao kako je uspeo da sačuva živu glavu, ali je naveo i da je teško rekonstruisati šta je ubica sve uradio tih sat vremena.

Tri pucnja - Prvo smo čuli tri pucnja, a onda smo ga videli na terasi kuće. Držao je pušku, uz užasan komentar na račun neke ženske osobe, krenuo je u krvavi pohod. Odmah mi je bilo jasno da se zlo sprema - kaže Vujačić: - Kada je ubica upao u dom Drecuna, odjeknuli su lelek, kuknjava, vriska i pucnjava. Onda, odjednom zatišje. Mislim da je ušao u ukupno šest kuća. Koga je god zatekao, ubio ga je ili ranio. Na kraju je krenuo u moju kuću. Vujačić je objasnio za crnogorsku Pobjedu, da je Boriloviću bio plan da "odradi" još jednu kuću, ali da nije uspeo.

- Ne znam kada je tačno došao pred moju kuću. Naseljem su se prolamali leleci. Borilović je tada stao na stepenište pred mojom kućom i nešto je vikao, pretećim tonom, gestikulirao je - kaže ovaj Cetinjanin i dodaje da je zajedno sa jednim policajcem, koji je čuvao njegovu kuću, uspeo da otera napadača koji je potom sjurio prema porodici Radunović.

Cetinjanin koji je spasio živu glavu od komšije Borilovića kaže da je njegova porodica spasena zahvaljujući prisebnosti policajca koji je sve vreme bio na terasi njegove kuće.

Trčao brzo

- Bio je hrabar taj policajac i hvala mu. Bio sam tu sa njim. Nisam se mogao kriti po kući, da mi neko drugi brani dom i porodicu, a ja da se krijem - rekao je Vujačić.

Sagovornik je rekao da kad se sreo oči u oči sa monstrumom, on tada nije bio ranjen.

- Bio je i te kako aktivan. I trčao je veoma brzo, imao je neverovatnu snagu - zaključio je on.

Podsetimo, Vuk Borilović je 12. avgusta u cetinjskom naselju Medovina prvo ubio svoje podstanare Natašu Pejović Martinović (35) i njene sinove Mašana (11) i Marka (8), a potom i njihovog porodičnog kuma Milana Mitrovića (37), svog ujaka Gorana Đurišića (54) koji je pokušao da ga zaustavi, a onda i komšije Rajka (56), Dimitrija (81) i Danicu (74) Drecun, pa Danijelu (51) i njenu sestru Milu (52) Radunović. U svom krvavom pohodu Borilović je ranio šest osoba.

DRAMATIČNO! Žena se sa unucima zaključala u kupatilo..

Slobodan Vujačić kaže da "ni danas ne može da definiše što je osećao dok je trajala drama".

- Nisam se uplašio za sebe, ali je užas kad čuješ pucnjeve, lelek, jauke, vrisak i očekuješ da će doći i na tvoja vrata, a tu ti je porodica. Užasno je to. Sumanuto je jurio kroz naselje, čas ga vidiš ispred jedne kuće, pa za nekoliko sekundi ispred druge - kaže Vujačić:

- Žena plače, unučad su uplašena, ne razumeju što se to desilo. To je strahoviti stres. Bili su zaključani u kupatilu, a onda su se spuštili do moje majke, tu pored nas. Stojiš i u jednom trenutku, dok slušaš lelek i vrisak komšija, gledaš i smrt svoje porodice, kako ti nestaju.

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Adžić najavio je da će biti formirana komisija koja će detaljno ispitivati "svaki korak policije". - Mnogo je bilo optužbi na račun policije koje su neutemeljene. Da li je moglo drugačije da se reaguje - ostaje da se vidi. Svi očevici moći će da daju izjave i da kažu ko je i kako reagovao. Isto tako, naši organi unutar MUP-a i UP-a ispitivaće postupanje pripadnika policije - rekao je Adžić za RTCG. On je ponovio da je, prema raspoloživim informacijama, policija u naselje Medovinu stigla u 15.33 sati, a da je vatra obustavljena u 15.50 sati kobnog dana.

Autor: