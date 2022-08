3 PUTA SAM PADALA U NESVEST DOK ME JE UNUK SILOVAO! Jezivi detalji nezapamćenog zločina kod Alibunara

Baka (71) iz sela u okoline Alibunara koja je preživela pravu golgotu, i kako je i sama navela za Kurir, ogromnu sramotu nakon što ju je unuk (17) kome je bila staratelj silovao, a zatim i pretukao 13. avgusta u njihovom porodičnom domu, ispričala je da se maloletnik posle svega ponašao kao da se ništa nije desilo.

Nesrećna žena opisala je kroz šta je sve prošla i kako je uspela da se odbrani od pomahnitalog unuka.

- Kada je završio sa iživljavanjem, rekao mi je: "Ne mrdaj baba. Ja ću da izađem iz kuće i da se nisi pomerila dok ne čuješ kako kucam na roletne sa spoljne strane" - kaže baka i nastavlja da prepričava detaljno kobnu noć.

Izašao je iz kuće i ubrzo sam čula kucanje na roletnama. Jedva sam ustala i otišla sam do kuhinje da uzmem vode i šećera. Posle nekoliko minuta unuk je onako hladnokrvo, kao da se ništa nije desilo ušao u kuću i pitao me "šta radim i zašto sam budna"

Nesrećna žena brišući suze rekla je da je njen unuk, koji je osumnjičen za ovo krivično delo, rekao još jednu jezivu rečenicu.

- Pogledao me je i pitao: "Zašto ti je lice u modricama?" Bio je vidno pijan i znala sam da me je on silovao. Tada sam se oduzela, jer sam mislila da će me ubiti, da će me dokrajčiti - kaže ona.

Naša sagovornica kaže da je njen unuk otišao da spava, a da je ona ostala da sedi u kuhinji.

- Ostala sam nema. Zvala sam ćerku, ali se nije javljala. Bila sam u bolovima, i nisam mogla da pomaknem ni ruku, ni glavu. Celo telo. Ćerka mi se javila tek oko pola 5 ujutru i tada sam joj rekla da me je:unuk silovao. Odmah je pozvala policiju, koja je došla za 18 minuta i on je uhapšen iako je počeo da beži - rekla je za Kurir baka.

- Dok me je silovao, tri puta sam padala u nesvest i budila se. Morala sam da ostanem svesna i prisutna. Iako sam najradije želela da umre. Zamislite da vas siluje unuk, pa bolje da me nema.

Osumnjičeni tinejdžer dan pre nego što je silovao i pretukao babu bio na njivi.

- Znao je da popije, i često se osećao na alkohol, ali koliko smo kasnije saznali postoji mogućnost i da je bio drogiran. Zapravo, on je ceo dan radio sa konopljom. Pretpostavljam da je ceo taj dan grickao semenke konoplje, koje su ga omamile, a onda se uveče još i napio, pa je nasrnuo na mene - kaže baba.

Podsetimo, uhapšeni tinejdžer je saslušan kod tužioca, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana.