SLIČNOST KOJA BUDI JEZU! Jakovo je monglo proći kao Cetinje: Đura je ubio pilota, pa pucao nasumično dok nije ISPRAZNIO ŠARŽER

Đura N., koji je krajem maja u Jakovu ubio pilota Vuka Jolovića iz automatske puške, navodno je pucao sve dok nije ispraznio šaržer, a onda se vratio po drugu pušku u kući. Hici oštetili desetak vozila i leteli po okolnim dvorištima

Istraga koja se pred Višim tužilaštvom u Beogradu vodi protiv kuvara Đure N. (23), zbog sumnje da je 29. maja ove godine u Jakovu iz automatske puške ubio pilota Vuka Jolovića (30), privodi se kraju i do odluke o podizanju optužnice ostalo je da bude saslušan još jedan svedok i budu obavljena određena veštačenja.

Đura N. sumnjiči se za teško ubistvo, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. Podsetimo, na saslušanju u tužilaštvu izneo je svoju odbranu i priznao krivično delo, ali je tvrdio da se ne seća samog momenta kad je pucao na Jolovića.

Doveo u opasnost

- On se sumnjiči da je ubio Jolovića, ali je toga dana doveo u opasnost i živote više ljudi koji su bili u neposrednoj blizini. Neki od njih zalegli su i sakrili se iza parkiranih automobila u uskoj ulici u Jakovu - kaže izvor.

Komšije iz ulice u kojoj se ubistvo pilota Vuka Jolovića dogodilo kažu da je kobnog dana samo pukom srećom izbegnuta veća tragedija. Masakr na Cetinju, navode, podsetio ih je na to da je tragedija mogla da bude mnogo veća.

- S obzirom na to da stanujemo u ulici koja nije prometna, u to vreme se uglavnom između kuća igraju deca. U našem kraju ima zaista mnogo mališana, pa se čak i moji unučići druže s decom u blizini Đurine kuće - priseća se dana kad se zločin dogodio jedan od komšija.

Brat i drug se krili iza automobila

Đura N. je u Vuka Jolovića pucao ispred svoje kuće. Brat ubijenog, koji je bio i svedok zločina, ranije je za Kurir ispričao da je kobnog dana pre Vukovog ubistva Đura N. došao u dvorište ubijenog u Jakovu i da su se posvađali zbog toga što je pokojni mladić od Đure N. pokušavao da zaštiti siroče koje je osumnjičeni za ubistvo terao da skače u Savu. Navodno, tada su se i potukli a Đura je pobegao svojoj kući i poneo Vukove ključeve, zbog čega su braća kasnije došla pred njegovu kuću. - Odjednom, Đura je izleteo u gaćama sa automatom i počeo da puca. Sakrio sam se iza nekog auta i počeo da ga molim da spusti pušku, a to su ponavljali i njegovi roditelji i brat. Rekao sam mu: "Đuro, pusti me da pomognem bratu, hoćeš li i mene da ubiješ?" On je odgovorio: "Tebe neću." Sasuo je još jedan rafal u Vuka, a onda ušao unutra i uzeo lovačku pušku, pošto mu je očigledno nestalo municije, pa smo ga svi ponovo molili da ne puca dok ne pomognem bratu - ispričao je ranije za medije brat ubijenog.

- Sećam se da se tog dana naoblačilo i zahladnelo, pa su deca ušla u kuću i nije bilo nikoga na ulici i po dvorištima kad je Đura zapucao. Vukovi prijatelji koji su bili tu zalegli su po zemlji i popadali pod kola. Da se neko, ne daj bože, našao na putu ili u bašti, prošli bismo kao ovi jadni ljudi na Cetinju - kaže komšija.

Podsetimo, pomahnitali Vuk Borilović u krvavom piru na Cetinju ubio je pre nedelju dana deset osoba, među kojima je bilo i dece. Pucao je navodno iz poluautomatske lovačke puške.

Tražili čaure

Komšija kaže i da su meci iz "kalašnjikova" bukvalno leteli po ulici. - Policija se posle namučila da pronađe šta su sve pogodili. Najmanje 10 automobila je oštećeno, među njima i jedan kamper. Da je u bilo kojim kolima neko sedeo, teško da bi preživeo. Meci su uletali u dvorišta, ceo okvir je ispraznio i onda se, kako pričaju, vratio u kuću i po lovačku pušku - dodaje on.

Podsetimo, posle krvavog pira Đura N. je seo u svoj "golf" i pobegao s mesta zločina. Dva dana kasnije predao se policiji. Posle privođenja u tužilaštvo navodno je ispričao da je pušku poneo sa sobom i bacio u šumu u okolini Jakova, gde se i krio dva dana.

Krvavi pir

Podsetimo, Vuk Borilović je u masakru na Cetinju 12. avgusta ubio najpre svoju podstanarku Natašu Pejović Martinović i njene sinove Mašana i Marka, a onda krenuo redom po komšijskim kućama. U krvavom piru ubio je Natašinog kuma Milana Mitrovića, svog ujaka Gorana Đurišića, koji je pokušao da ga zaustavi, Rajka, Dimitrija i Danicu Drecun, sestre Milu i Aleksandru Radunović. U masakru je ranjeno i šestoro komšija.

Navodno, iako je rekao da se samog zločina ne seća, tokom iznošenja odbrane izjavio je da je tri godine imao probleme sa ubijenim Vukom i njegovom braćom, kao i da su ga maltretirali "zbog toga što je navijač Partizana, a oni navijaju za Zvezdu".

- Tvrdi je da ga je Vuk toga dana pretukao, kao i da su maltretirali njegovog oca i brata i da se uplašio da mu ne napadnu i majku - otkrio je tada izvor Kurira kako se Đura N. branio na saslušanju.