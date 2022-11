ŠOK NA SUĐENJU BELIVUKU I MILJKOVIĆU: Umesto svedoka- saradnika POJAVIO SE ON!

U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za najteža krivična dela.

Suđenje bi danas trebalo da bude nastavljeno saslušanjem trojice svedoka saradnika, kojima će pitanja moći da postavljaju i optuženi.

Iako se očekivalo da danas na početku suđenju svedoci saradnici daju svoje iskaze, prvi je za govornicu izašao optuženi bivši rukometaš Vojislav Đorđević.

On je izjavio na prethodnom suđenju da mu nije dobro i da će naknadno izneti odbranu.

- Ne ostajem kod svojih ranijih odbrana - rekao je Đorđević na početku izlaganja.

- Prvo želim da kažem da nisam član kriminalne grupe, niti sam počinio bilo kakva krivična dela. Tačno je da sam 20. maja 2021. godine u kasnim noćnim časovima, davao takozvanu odbranu pred Službnom za borbu protiv organizovanog kriminala. Želim da povučen taj iskaz u SBPOK kao i u Tužilaštvu za organizovani kriminal. Oni su netačni i iznuđeni - rekao je danas bivši rukometaš koji se brani sa slobode.

Nekadašnji rukometaš Partizana izjavio je i da nije znao zašto je uhapšen, osim da se vezuje za Veljka Belivuka.

On tvrdi da su mu tokom ispitivanja pretili da neće izaći iz zatvora, da je bio uplašen.

- Inspektori su mi pretili, više sati si govorili koga moram da optužim, da nikada više neću izaći iz zatvora, da nikada više neću igrati rukomet, zašta živim već 10 godina, a da ću ako kažem šta žele odmah da izađem na slobodu - ispričao je optuženi tvrdeći da je bio uplašen za sebe, svoj život, život roditelja i svoju karijeru.

Nisam počinio krivična dela. Tačno je da sam Partizanovo dete od kada za sebe znam. Moj otac je navijao za Partizan, išao sam sa njim na utakmice. Fudbalski klub volim samo kao sportski navijač

Kazao je da je u restoran na stadionu Partizana dolazio samo da popije kafu.

- Nisam pratio niti osmatrao nečije kretanje. Ja za to stvarno nemam vremena, ja kada nađem vremena, dolazio sam u taj restoran da popijem kafu. Nekada sam treninge imao tu na stadionu, u teretani, ali nisam počinio dela - dodao je rukometaš, navodeći da su upravo iz kluba u kom trenira obavestili oca da je uhapšen.

Đorđević je naveo i da on nema saznanja da je postojala kriminalna grupa, tvrdeći da nikada u životu nije razmišljao da bude kriminalac.

- Što se tiče skaj aplikacije, ja sam ovde prvi put čuo šta je to. Što se tiče ostalih optuženih, poznajem samo par momaka koji su moji drugari, to su sve dobri momci, Aleksa Dunjić, Aleksa Šejić, Miloš Lukić Selak, Igor Ivančević koji nije ovde. Mi smo pisali transparente, pravili koreografije, ono što mlađi navijači rade. Sa ostalim optuženima nisam imao nikakve kontakte - naveo je on ne pominjući tvrdeći da Belivuka i Miljkovića poznaje samo kao starije navijače.

- Mi smo ih poštovali kao starije navijače, to je elementarna kultura. Bili smo srećni kada priđu, pozdrave se, pitaju šta ima momci, kako ste. Ja nemam čak ni njihove brojeve telefona - dodaje je optuženi.

Njemu se na teret stavlja i krivično delo otmice I.S., koji je potom prema optužnici u prostorijama koje su koristili silovan.

- Niti sam I.S. odveo, niti zadržao. Bio sam na stadionu, istina je, kao i mnogo puta pre toga i mnogo puta posle toga. Tu se okupljaju ne samo navijači, nego i ostali ljubitelji fudbala, bili su tu i fudbaleri, članovi UEF-a, nije to bio kafić samo za navijače - rekao je on.

Vojislav Đorđević, na kraju izlaganja se izvinio optuženima koje je pomenuo u iskazu u policiji, i naveo da ne želi da odgovara na pitanja tužioca jer su mu uništeni život i sportska karijera.

