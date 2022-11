NOŽ MU NEKOLIKO PUTA ZARIO U VRAT TOKOM TUČE! Jezivi detalji svirepog ubistva u Kragujevcu

Kragujevačka policija uhapsila je Marka M. (44), koji je osumnjičen da je ubio Spasoja P. (31) u naselju Aerodrom.

Zločin se dogodio u kafani "Braća Trnavac" rano jutros, u Ulici Ljube Vučkovića. Kako se saznaje Marko M. je svog poznanika nakon svađe ubadao nožem u vrat nanevši mu kobne povrede od kojih je iskrvario i izdahnuo na licu mesta.

Stravičan zločin dogodio se noćas se u kragujevačkom naselju Aerodrom kada je Spasoje P. (31) izboden nožem nasmrt. Kako navodi portal Ucentar, pored R. S. koji je nasmrt izboden još najmanje jedna osoba je povređena.

Nadležne ekipe su ubrzo nakon poziva građana došle na mesto zločina.

MUP je jutros potvrdio da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. M. (44) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

- On se sumnjiči da je sinoć, u kafani, u naselju Aerodrom, oštrim predmetom usmrtio tridesetjednogodišnjeg muškarca, a tom prilikom je i lakše povredio četrdesetčetvorogodišnjaka koji je pokušao da ga savlada. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Kragujevcu - saopštio je MUP.

