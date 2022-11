ZADAVIO BRATA NA ĐURĐEVDAN! Počelo suđenje Nišliji za ubistvo, pravdao se da je žrtva SAMA PALA

Milan Grujić (45) iz Niša koji je uhapšen zbog sumnje da je u toku noći 6.maja, na Đurđevdan, krvnički pretukao pa udavio svog starijeg brata Sašu Grujića (52) u porodičnoj kući u Požarevačkoj ulici u Nišu, negirao je na današnjem suđenju da je počinio ovaj zločin.

On se u istrazi branio ćutanjem ali je danas pristao da iznese odbranu u kojoj je naveo da je kobne noći brat sam pao u hodniku a da je umro prirodnom smrću.

- Ustali smo rano oko 7 sati, nije bilo hleba i luka za pasulj pa je Saša otišao do prodavnice. Doručkovali smo, sve je bilo normalno. Nije bilo svađe. Saša jeste bio malo uznemiren i otišao je u sobu. Da li je popio jedan ili dva leka terapije, ne znam tačno. Došao je u 13.30 časova Srđan Velimirović radi dogovora oko krečenja a Saša je otišao da mu kupi dva piva, počeo je priču Milan Grujić.

On je naveo da su sedeli i razgovarali i da je Saša Srđanu doneo pivo. Saša je posle sat i po otišao po još dva piva za Srđana, a posle izvesnog vremena došla je Srđanova supruga pa otišla.

- Srđan je popio još dva piva a Saša me je pitao da li može da ide oko 16h do apoteke po lekove. Saša je bio mnogo uznemiren, pitao je da li može da popije još dva bensendina. Ja sam mu rekao da ako mora, neke popije. Po terapiji pio je tri puta po jednu tabletu. Sedeo je na fotelji i krevetu, dok smo Srđan i ja pričali o dogodovštinama, bilo je tu i smeha. Oko 20. 30h Saša je otišao u sobu da popije redovnu terapiju a da li je popio je znam. Srđan je otišao a on se vratio u sobu. Rekao sam mu da možemo da gledamo film. Legli smo u krevet, on je počeo da se vrpolji. Rekao sam mu, ja ne mogu da spavam sa tobom, uzeo sam ćebe i jorgan i otišao i drugu sobu. Saša ostao. Legao sam da spavam, posle 20 minuta, čuo sam u hodniku da je nešto palo. Ustao sam i video ga ispred vrata boravka na pločicama kako leži. Podigao sam ga i vratio u krevet. Ne sećam se da li je bio svestan. Pozvao sam Hitnu pomoć oko 21.30h, možda sam bio drzak prema njemu, ali on je celog dana pio samo bensendine. Prijavio sam da mu nije dobro, Hitna je pitala da li su mu otvorene oči, rekao da jesu. Oni mi ništa nisu rekli, nisu me ni pitali za adresu, rekao je Milan.

On je rekao da je otišao u svoju sobu misleći da će mu ujutru biti bolje.

- Oko 3.30h sam se probudio i otišao da vidim da li mu je bolje. Video sam da kako sam ga ostavio tako sam ga zatekao. Pozvao sam Srđana kao prvog komšiju da mi se nađe jer sam se našao u beznađu. U međuvremenu sam pokušao da mu pomognem, drmao za ramena i vrat, udarao šamare, veštačko disanje i masažu srca, branio se Grujić.

Prema optužnici koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Nišu zločin se odigrao u toku noći između 5. i 6.maja 2022. godine, u vremenskom periodu od 21 do 3.30 časova u porodičnoj kući u kojoj su braća živela sama.

Milan je optužen da je ubistvo počinio u stanju “bitno smanjene uračunljivosti”.

- Brata Sašu Grujića je najpre pesnicom snažno udario u predelu desnog oka, da bi ga zatim, kada je pao na pod, šutirao nogama na kojima je imao obuću sa tvrdim đonom u predelu glave, lica i butina a potom ga rukama snažno stezao u predelu vrata, nanevši mu zbirno teške telesne povrede.

Usled ugušenja nastalog kao posledica stezanja rukama u predelu vrata, oštećeni sada pokojni Saša Grujić je na licu mesta preminuo, da bi potom telo pokojnog podigao i ostavio da leži na krevetu, a zatim ga presvukao , i garderobu koju je pokojni prethodno nosio na sebi bacio u kantu za smeće u dvorištu porodične kuće, nakon čega je pozvao Zavod za hitnu medicinsku pomoć i prijavio prirodnu smrt svog brata, navodi se u optužnici VJT Niš.

Obdukcijom je utvrđeno da je Saša zadobio višestruke povrede glave vrata I lica, od krvnih podliva i oguljotina, pa do preloma roga grkljanske hrskavice.

Kako su ranije pisali mediji, Milan je pokušao da prikrije zločin ispričavši da je brat umro prirodnom smrću i da ga je zatekao bez znakova života u krevetu. On je naveo da je Saša oko 22 časa pao kada je pošao u toalet, a da je pokušao da mu pomogne te da su povrede na vratu nastale kada je kasnije pokušao da mu pomogne. Do dolaska mrtvozornika on je skinuo Saši odeću u kojoj je spavao, obukavši ga odmah za sahranu pa mu je čak i vilicu vezao maramom kako se ne bi otvarala. Žurbu u pripremama za sahranu brata je opravdao opravdao je time „da se telo lakše obuče dok se ne ohladi“, ali je mrtvozornik video modricu ispod oka preminulog Saše pa je obavestio policiju. Više javno tužilaštvo telo je uputilo na obdukciju koja je pokazala crne slutnje da je smrt nasilna i da je Saša je zadavljen stezanjem vrata, pa je

Milan uhapšen posle zločina i zadržan u policiji.

Braća su živela sami u kući nakon što su im umrli roditelji a po svedočenju poznanika Milan je često bio nasilan prema Saši i bez razloga ga je šamarao.

Srđan Velimirović, koji je poslednji video Sašu živog, kazao je nakon zločina novinarima da ništa nije ukazivalo na predstojeću tragediju.

- Sve je delovalo normalno do 21 sat dok sam ja bio sa njima, a šta se posle dogodilo ne znam. Milan mi je telefonirao u pola četiri ujutro i rekao da mu je brat umro. Naplakivao je i pozvao me da dođem kod njega. Saša je bio položen u krevet, video sam da ima plavu masnicu na oku. Nisam Milana ništa pitao o tome znajući da je agresivan, pomislio sam da je povredu zadobio prilikom pada na pločice. Milan mi je pričao da mu je davao veštačko disanje i masirao srce ali da nije uspeo da mu pomogne, te da je zvao Hitnu pomoć ali da nisu došli. Sedeli smo možda sat vreme a, Milan je čim je svanulo vao pogrebno preduzeće, ali sam mu ja kazao da prvo mora da obavesti mrtvozornika. Koliko sam čuo, lekar je 100 posumnjao da je Saša ubijen i pozvao policiju. Tog dana smo obojica bili u policiji ali to je bilo više da kažemo šta znamo o Sašinoj smrti. Međutim, sutradan je to bilo pravo saslušanje, odvojeno su nas ispitali i stavili na poligraf. Ja sam se skoro uspavao, bio sam miran, nisam imao šta da krijem - rekao je Velimirović

Milan Grujić je optužen da je učinio krivično delo ubistvo iz čl. 113 Krivičnog zakonika.

