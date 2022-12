JUČERAŠNJE ŠOK PRIZNANJE 'NASMEJANOG KOLJAČA': Lalić TVRDIO u sudnici: Zviceru sam platio BEKSTVO iz Kijeva - OBEĆAO MI JE KOKAIN!

Čovek mi je nakon ranjavanja slao sliku sa crevom u ustima i podignutim palcem, platio sam mu čarter let, izjavio je svedok-okrivljeni Srđan Lalić.

Tokom suđenja klanu Belivuk-Miljković u petak u Specijalnom sudu u Beogradu svedok-okrivljeni Veljko Lalić u dva navrata je pomenuo i Radoja Zvicera, vođu kavačkog klana koji je u bekstvu. Jednom prilikom na to ga je naveo optuženi Marko Miljković koji mu je postavljao pitanja.

Miljković: Da li si ti bio siguran da su to njegove glasovne poruke?

Lalić: Veljko i ti ste mi rekli da je to on, a i posle pokušaja atentata u Ukrajini slao mi je svoju sliku iz bolnice i zamolio me da mu odnesem novac za čarter let iz Ukrajine koji će mi on kompenzovati preko kokaina.

Miljković: Moje pitanje je bilo da li je to glas Radoja Zvicera?

Lalić: Ja nisam veštak glasa. Čovek mi slao sliku sa crevom u ustima i podignutim palcem, platio sam mu čarter let. Ja sam sa tim čovekom komunicirao direktno. Kako ti možeš da znaš da je ovo moj glas ako me nisi video?

Miljković: Bravo, Laliću, tako ni ti nisi mogao da znaš da je to Radoje Zvicer. Sada si poentirao.

Suđenje je proteklo veoma burno, kroz uvrede i psovke, a Miljković je svojim bahatim ponašanjem naveo čak i sudiju da reaguje i smiruje ga!

Miljković je Lalića pitao i da li je bio na nekom sastanku na kojem je odabran vođa grupe.

Lalić: Ja nisam bio na konstitutivnoj sednici kriminalne grupe.

Miljković: Da li je iko od nas rekao reči organizovana kriminalna grupa ili si to pročitao u optužnici?



Lalić: Ne mogu da kažem sa sigurnošću, nismo se izražavali tako formalno. Ti si se više izražavao sirovo i banalno. Ne znam da li si znao za termin organizovana kriminalna grupa pre nego što smo ušli u ovu sudnicu. Dva puta sam odgovorio, on insistira.

Miljković: Ima da odgovoriš na sva moja pitanja.

Lalić: Preti mi, sudijo.

U jednom momentu umešao se i Belivuk, kada je Lalić za Mesara rekao da je u početku mislio da je on šofer Veljku.



- Mamicu ti je*em - opsovao je Belivuk iz boksa u kom je sedeo s drugim optuženima. I ostali sa optuženičke klupe takođe su psovali ili se smejali dok je Lalić pričao.

