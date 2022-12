PRODAVALI SMO DROGU U KLUBOVIMA Lalića iznervirala pitanja o njegovoj imovini - POBESNEO

Svedok okrivljeni u postupku protiv ozloglašenog klana Srđan Lalić trenutno govori o imovini koju je stekao kao saradnik Velje Nevolje. Prema pisanju medija, Lalić je ljutito odgovarao na pitanja.

Laliću pitanja postavlja branilac Velje Nevolje, Nikola Jerković koji ga ispituje o imovini koju svedok okrivlljeni poseduje.

Svedok okrivljeni potvrdio je svoju prethodnu izjavu da se grupa bavila prodajom narkotika u noćnim klubovima i naveo je da je to bilo u periodu 2020. godine.

Na pitanje koliki je bio prihod od transporta droge u Nemačku, Lalić odgovara: "Par hiljada evra, bilo je 90kg i nešto grama skanka".

On je dodao da su se pošiljke od Zvicera slale u Prag i Beč.

-Pominjali ste da ste sa Budimirima dobili kokain. Da li vam je novac bio isplaćen za to? - pitao je Jerković Lalića, na šta mu je on odgovorio: " Ne u celosti. Nisam bio u mogučnosti da to naplatim. Najveći deo tog kokaina je ostao kod njih".

Na pitanje Jerkovića koliki je bio prihod na prodaji amftetamina Lalić je odgovorio da nije bio veliki iznos, međutim ubrzo se iznervirao nakon što je upitan: "Koliko po kilogramu?"



- Dosta nisam ni naplatio zbog hapšenja. Vidim da to potencirate. Tržište drogom je nestabilno, zavisi od kupca, potražnje, od kvaliteta - rekao je Lalić.

Na pitanje Jerkovića: "Koliko ste prihoda stekli?", Lalić odgovara kratko: "Ne znam".

Jerković je tada upitao Lalića da li je stekao neku nepokretnost. Lalić ga je pogledao, razmislio i kratko rekao: "Da..."

Lalić se potom ponovo iznervirao na pitanje: "Koje nepokretnosti ste stekli?"

- Što je ovo bitno? Poslovni prostor na Dedinju... To je to u srbiji. Stan u Kotoru. Njega nisam platio - rekao je Lalić.

Pitanje kako je dobio stan u Kotoru Lalića je dodatno uznemirilo, pa je ljutito odgovorio: " Kao odštetu za propali posao".

