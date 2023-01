Prva izjava majke Ane Volš nakon JEZIVIH OTKRIĆA - Milanka otkrila i šta joj je ćerka rekla nakon što ju je pozvala da hitno dođe u Ameriku

Izvor: Blic/NBC, Foto: Pink.rs, TANJUG AP/GREG DERR/THE PATRIOT LEDGER VIA AP, POOL, INSTAGRAM.COM/ANA WALSHE | |

Majka Ane Volš Milanka Ljubičić se nada da je njena ćerka još uvek živa i ne može da veruje da je njen zet Brajan Volš napravio uznemirujuće internet pretrage vezane za ubistvo i rasparčavanje koje su tužioci otkrili na sudu u sredu.

- Mislim da je samo otišla negde, da pobegne, možda je bila umorna od svega... To je samo moja pretpostavka. Još ne znam istinu o tome šta se desilo - rekla je Milanka.

- Samo se nadam da je živa. Bilo gde, ali živa. To je moja jedina nada - dodala je.

Ova izjava Anine majke dolazi dan nakon što su tužioci rekli da je Brajan Volš (47) 27. decembra pretražio internet kako bi pronašao "koja je država najbolja za razvod za muškarca"- i izjave tužioca da "umesto da se razvede, veruje se da je Brajan Volš raskomadao Anu Volš i bacio njeno telo".

Ona se osvrnula na informacije o pretragama koje je njen zet gledao na internetu od 1. do 3. januara.

- Videla sam, naravno da me je uznemirilo, ali jednostavno ne verujem u to jer Brajan nikada nije bio agresivan, nikada nije bio ljut ili besan. Jednostavno ne mogu da verujem u to - rekla je Milanka.

Uvek sam mislila dobro o njemu

Majka Ane Volš dodala je da se njena ćerka "nikada nije žalila na muža" i rekla da je sa parom provela ukupno 16 meseci tokom tri posete Americi.

- Uvek sam mislila dobro o njemu. Uvek je bio dobro raspoložen, pričao je viceve. Bio je glavni kuvar u kući, uvek nam je pravio hranu - rekla je Milanka i dodala da joj je Brajan spasao život kada je bila u poseti SAD 2021. godine.

Za En-Bi-Si njuz je rekla da je Brajan "apsolutno obožavao Anu, takvu kakva jeste, i mnogo puta je rekao da mu je jako nedostajala dok je bila odsutna zbog posla".

- Koliko znam, sve je bilo u redu između njih - rekla je ona.

Prema njenim rečima, nije joj poznato da je njena ćerka optužila Brajana Volša da joj je pretio ubistvom 2014. godine, pre nego što su se venčali. U izveštaju koji je policija podnela nije identifikovan Brajan po imenu, ali je portparol aotvrdio da je on osoba optužena da je pretila Ani preko telefona. Nije podignuta optužnica, a slučaj je zatvoren zbog nesaradnje žrtve, rekao je portparol.

Sporili su se oko mesta za život

- Nisam tad znala, videla sam to nedavno u medijima. Oni su se posle toga venčali, dobili decu... Ne znam šta da kažem. Nisam imala nikakvih saznanja o tome - rekla je Milanka.

Takođe je tvrdila da "apsolutno nema pojma" da je jedan porodični prijatelj opisao Brajana kao "sociopatu" i "veoma ljutu i fizički nasilnu osobu". U pitanju je sudski spor koji je usledio oko imanja njegovog oca nakon smrti 2018. u kojoj su prijatelji i porodica optužili Brajana da je ukrao stotine hiljada dolara.

Jedna tačka spora između Ane i Brajana, kako je navela njena majka, bila je oko toga gde i kako će živeti.

Baza para bila je u Kohasetu, bogatom predgrađu Bostona. Ali Ana Volš je svake nedelje putovala u Vašington - više od 400 milja južno - na posao u Tišman Spajer, kompaniji za nekretnine u kojoj je bila regionalni generalni direktor. Policija Kohaseta je ranije saopštila da par ima prebivalište i u Vašingtonu.

Ana je volela svoj posao, kaže njena majka, ali je mrzela da bude udaljena od svoja tri sina, starosti 2, 4 i 6 godina - ali porodica nije mogla da se preseli jer je u oktobru 2021. godine Brajanu naređeno da bude u kućnom pritvoru i da ne odlazi van države Masačusets nakon što se šest meseci ranije izjasnio krivim po tri tačke u slučaju prevare.

Nisam brinula za bezbednost ćerke

- Smetalo joj je to što su morali da ostanu jer su u Vašingtonu imali bolje uslove za život, a ona nije mogla da izdrži toliko dugo bez dece. Nadali su se da će ovaj pravni proces oko Brajana trajati samo nekoliko meseci, i da će moći da budu zajedno. Ali odugovlačio se oko godinu dana - rekla je Ljubičićeva.

Ali ipak, kaže Milanka, ona uopšte nije bila zabrinuta za bezbednost svoje ćerke ili njen odnos sa suprugom.

- Nismo razgovarali telefonom svaki dan, jer je ona mnogo radila, ali smo razmenjivali sms poruke. A meni su te poruke bile dovoljne - rekla je ona.

Jedna od poruka stigla je pred Novu godinu, kada je Ana Volš pitala svoju majku: "Mama, možeš li, molim te, doći sutra?" rekla je majka.

- Rekla sam joj - 'Anči, ne mogu da se spremim za sutra, hajde da pokušamo prekosutra' - rekla je, koristeći nadimak iza Anu.

Milanka nije došla u SAD jer je ćerki rekla da bi joj bilo zgodnije da dođe u januaru i ostane dva meseca. Ana joj je odgovorila rekavši da ona i njen muž imaju "planove" za februar, iako nije jasno šta je to značilo.

Rekla je da se ne slažu oko dece

- Posle prve poruke, kada me je zamolila da dođem što pre, pitala sam je zašto je hitno. Ona je odgovorila da se Brajan i ona ne slažu oko dece, oko toga gde bi deca provodila vreme, u Bostonu, Kohasetu ili Vašingtonu, gde imaju kuću - dodala je Milanka.

- Razumela sam da pokušavaju da se dogovore gde da žive zajedno... O tome šta se desilo te noći, nemam pojma - rekla je ona i dodala da nije dobila ništa zvanično od srpskih ili američkih zvaničnika o tome šta se dogodilo.

U novogodišnjoj noći Ana je zvala majku, ali je ona spavala i nije se javljala.

- Sledećeg dana -poslala sam joj poruku, poželevši jo srećnu Novu godinu, ali nije bilo odgovora - rekla je.

- Ni tada nisam mislila da se nešto loše desilo, samo nisam razmišljala u tom pravcu - rekla Milanka i dodala da su deca, koliko joj je poznato, u državnom pritvoru i "dobro im je".

Ona je navela da nije sposobna da sama preuzme starateljstvo nad decom, navodeći različite zdravstvene probleme uključujući srčane probleme, dijabetes i visok krvni pritisak.

Milanka je svoju ćerku opisala kao "zaista jedinstveno dete, veoma je vredna, vešta, veoma vezana za porodicu".