Kada je u pitanju nestanak beograđanke Ane Volš tužilaštvo u ovom slučaju ima veoma jake dokaze, rekao je za PINK forezničar Časlav Ristić.

Dodao je da je poslednje što se zna to da su pronađeni tragovi krvi koji pripadaju njoj.

- Izvršilac je ostavio mnoge tragove i dokaze koji ga terete i koji su opisani u optužnici. Najpre ne prijavljivanje, zatim laganje policije, svađa sa suprugom pre toga, i na kraju pretraživanje na Internetu – rekao je Ristić.

Kako kaže, u SAD ne prolazi teorija “nema tela, nema dela”, dodaje da je dovoljno dokaza protiv Brajana.

- Najbitniji dokazi jesu biološki tragovi na svim tim delovima – rekao je Ristić.

Novinar Mladen Radulović, rekao je da je bitno da se prikupi što više dokaza, jako je teško pronaći ostatke tela, ukoliko ga je posekao na komade i bacio na deponiju.

- Postoje podaci iz istrage koji još nisu izneti u javnost – rekao je Radulović.

Dodaje da je prva čudna informacija bila da je kupio jako puno hemije za čišćenje. Dodaje da je takođe kupio i zaštitna i veoma skupa odela.

- Činjenica je da je nestanak prijavio tek kada su njene kolege to uradile. Veoma je čudno i to da je izgorela kuća u kojoj su oni ranije živeli i to nekoliko dana po nestanku Ane Volš – rekao je Radulović.

Kako kaže, u tom slučaju ne postoji šansa da se nađu delovi tela.

Ristić kaže da u današnje vreme kada je tehnologija i nauka napredovala, skoro je nemoguće očistiti prostoriju a da se tragovi potpuno uklone.

Autor: