Majka Brajana Volša je milionerka, a nije želela da plati kauciju za Brajana: Komšije u čudu

S obzirom na to da joj je automobil, koji je povremeno vozio i njen sin, parkiran ispred kuće pretpostavljano da je ona u stanu, ali da ne izlazi.

Komšije sa kažu da poznaju Dajanu, ali da je danima nisu ni videli ni čuli.

Svi su šokirani vestima koje su ih zatekle.

Od nje je "ostao samo automobil", koji ne miče s parkinga, svi drugi tragovi o tome da je žena uopšte u stanu ili negde drugde ne postoje.

Još uvek nije poznato da li je ona razgovarala sa policijom, kao ni da li je uključena u istragu o Aninom ubistvu.

Ono što je poznato je da je Dajana milionerka, pa su se mnogi čudili zašto nije želela da plati kauciju za Brajana kada je smešten u pritvor.

Nedavno su američki mediji objavili fotografije Brajanove majke, Dajane Volš, u blizini njihove kuće u Kohasetu i to je bio poslednji put kada su mediji uspeli da je uslikaju.



Nije poznato ni da li je Dajana uspela da se vidi i čuje sa svojim unucima, o kojima su brigu nakon Brajanovog hapšenja preuzele socijalne službe.

Nije se slagala sa Anom

Per Fox News this is allegedly Diana Walshe. A son will be a son no matter what. I sure hope so she's cooperating with authorities. Ana and her didn't have the best relationship, but no matter what Ana is the mother of her grandson's.