ODMAH JE UNIŠTIO TELEFON I POBEGAO IZ SRBIJE: Sve informacije o potrazi za Jetimirom, osumnjičenim za ubistvo Ivane na Zvezdari

Za Jetmirom Gočajem (24), osmunjičenim za ubistvo Ivane Krivokapić (26) na Zvezdari, poternica je raspisana pre tačno 10 dana, a nadležni još uvek nisu uspeli da ga lociraju.

"Izvršili smo sve provere u cilju njegovog lociranja i hapšenja, ali za sada ne znamo gde se on nalazi, jer je odmah po raspisivanju poternice uništio svoj mobilni telefon i time nas onemogućio da mu uđemo u trag putem GPS-a. Razgovarali smo sa njegovim prijateljima, rodbinom, svi tvrde da ga nisu videli. Pretpostavljaju da uopšte nije u Crnoj Gori. Naveli su da njegova familija živi u Albaniji i da je moguće da je otišao tamo i da mu oni pomažu. Neki od njih su upoznali Ivanu, neki je nikada nisu videli, ali niko ništa nije znao o njihovom odnosu", rekao je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Osumnjičeni Jetmir je kad je video informaciju da je osumnjičen poslao poruku novinarki našeg portala koja prati ovaj slučaj, te na pitanje da li će se predati policiji u Srbiji rekao:

"Ja sam u kući trenutno tako da mislim da nema ništa od toga".

U razgovoru koji smo obavili sa njim dva dana pre raspisivanja poternice rekao je "da nema veze sa ubistvom i da je osumnjičen policija bi, kako navodi, već došla po njega".

Na pitanje o Ivani je rekao:

"Upoznali smo se na planinarenju na Prokletijama. Znamo se od prošle zime, mart, april, ako se ne varam. Pa mi smo bili u kontaktu svaki dan smo se čuli i onda pitala me kad ćeš doći u Beograd i pozvala me. Ja sam išao, družili se, šetali, ništa nismo imali, znači između mene i Ivane nije bilo ničega. Poslednji put smo se videli 23. decembra. Tog dana kada sam ja krenuo za Crnu Goru. Zamolio bi sve portale, sve ljude, da pre nego što počinju da nešto pišu o meni, da razmišljaju malo", rekao je on.

Na pitanje da li zna ko bi eventualno mogao da je ubije kaže:

"Ne bih znao ko je to uradio, ja njene prijatelje nisam znao, na današnji dan ovo se može očekivati od svakog, ja sa time nemam ništa".

Rekao je i da nije dolazio u Beograd samo zbog Ivane, nego zbog prijatelja koje ovde ima.

"Pa nisam samo zbog nje, ja sam dolazio nekoliko puta u Beograd zato što imam mnogo prijatelja, drugara koji dolaze kod mene na Prokletije", rekao je.

Inače, danima nakon zločina na društvenim mrežama objavljivao fotografije iz zavičaja i beogradskim novinarima govorio da je kod kuće i da mu je policija rekla da ga niko ne traži. Gočaj je inače iz sela Vusanje kog Gusinja.

Istraga

Nakon što je policija dostavila krivičnu prijavu uz dokazni materijal, Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Jetmira G., zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo iz niskih pobuda, ljubomore, za koje je zaprećena kazna od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Jetmiru G. odredi pritvor i da naloži raspisivanje poternice za njim.

Podsetimo, Ivanino beživotno telo pronašla su braća 24. decembra u iznajmljenom stanu na Zvezdari. Kako im se nije javljala na telefon, razvalili su vrata stana i zatekli je na krevetu otkopčanih pantalona i podignute bluze. Ugledali su modrice po vratu, a imala je i povrede usne, oka, ali i prstiju na šaci i podlaktice. Što sve ukazuje da se do poslednjeg daha borila za život.

Sumnja se da je Jetmir G., 23. decembra 2022. godine između 00:37 i 5:30 časova lišio života Ivanu K., sa kojom je bio u emotivnoj vezi.

On je navedenog dana došao do Ivaninog stana na Zvezdari gde je boravio od 11. decembra 2022. godine i ušao sa njom u verbalnu raspravu. Onda je krenuo da joj rukama steže usta i nos dok nije izdahnula, pa je zaključao stan i ključ poneo sa sobom. Sumnja se da je istog dana autobusom napustio teritoriju Srbije.

