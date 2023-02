'DOPRATI DEVOJKU I DOĐITE U PODRUM ZGRADE': Ubica poslao jednu poruku žrtvi, pa ga izbo 5 puta! Podignuta optužnica

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Damjana G. (20) zbog sumnje da je na svirep i podmukao način ubio Aleksandra Tatalovića u februaru prošle godine u Rakovici.

- Optužnica, kojom se Damjan G. tereti za krivično delo Teško ubistvo, predata je Višem sudu na odluku o potvrđivanju. Sumnja se da je Damjan G. 23. februara 2022. godine izmedju 21:58 i 22:38 sa svog mobilnog telefona, prikrivajući identifikaciju broja, više puta pozivao A.S. sa kojom je bio u emotivnoj vezi do januara 2022. godine, a koja je u vreme telefonskih poziva bila u društvu A.T. - potvrđeno je iz Višeg tužilaštva u Beogradu.

Kada mu se na telefon javio ubijeni Tatalović i zatražio od njega da se predstavi i kaže šta hoće, okrivljeni mu je rekao "Hajde doprati devojku kući", a nakon toga je ponovo pozvao i rekao A.S. da dođu do podruma u zgradi.

- A.T, A.S. i U.R. koji im se pridružio u međuvremenu, uputili su se ka prostoru iza zgrade gde ih je čekao okrivljeni u društvu većeg broja osoba. Tu se A.T. okrivljenom obratio rečima "Evo dolazim, nemam ništa kod sebe, hajde da rešimo problem", držeći ruke podignute u vis, ali mu Damjan G. nije odgovorio već mu je nožem zadao pet ubodnih rana u predelu trupa od kojih A.T. preminuo - navodi se iz tužilaštva.

Damjan G. se potom udaljio sa lica mesta.

- Nakon intenzivnog operativnog rada, ovaj slučaj je rasvetljen i protiv Damjana G. je pokrenuta istraga 12. jula prošle godine kada mu je određen pritvor. Damjan G. se predao nadležnim organima 14. septembra u pratnji svog advokata i od tada se nalazi u pritvoru - dodaje se iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.