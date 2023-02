PROGOVORILI VERNICI IZ BELE CRKVE: Čuli smo da je pop osumnjičen za blud i teško nam je da poverujemo! Ako je kriv da odgovara

Majka devojčice (14) prijavila je da je njenu ćerku navodno seksualno zlostavljao i pipkao dok je sama bila u ispovedaonici sveštenik iz jedne crkve u Beloj Crkvi.

Protiv sveštenog lica Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu vodi predistražni postupak zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje.

- Devojčica se navodno požalila majci nakon što je došla iz crkve gde je bila sama, da ju je sveštenik dodirivao dok je boravila u ispovedaonici - kaže izvor upoznat sa slučajem i dodaje:

- Za sada nisu poznati svi detalji ovog krivičnog dela, pa se tužilaštvo bavi ispitivanjem svedoka, a sve to će doprineti daljoj istrazi.

Svešteniku je za sada izrečena privremena mera zabrane prilaska maloletnoj devojčici, kao i kontakt sa njenom porodicom, ali i posećivanje određenih mesta.

Meštani ovog vojvođanskog sela za Kurir kažu da su upućeni u priču, ali da ne veruju u njenu istinitost.

- Čuli smo da je naš dugogodišnji sveštenik, koji inače, bez ijedne mrlje služi našoj parohiji, navodno pipkao devojčicu, ali mi ne možemo da poverujemo u tako nešto. Prosto nam je neverovatno da je on počinio blud - kažu oni i dodaju:

- Ako je kriv treba da odgovara, ali sumnjamo da se to nije dogodilo, jer je on porodičan čovek koji ima odraslu decu. Uvek je bio spreman da pomogne, da posavetuje bilo kog vernika koji mu se obratio za pomoć.

S druge strane, majka devojčice je za Republiku ispričala da je sveštenik njenu ćerku dodirivao po grudima uz reči da sve žene to vole, kao i da njenoj ćerki to nije prijalo i da to nije želela.