ŠOKANTNO SVEDOČENJE MAJKE ZLOSTAVLJANE DEVOJČICE SA ZVEZDARE: Ne branim ga, ali... Ja sam htela da abortiram, on je ŽELEO DETE

Nevena T., majka sada devetogodišnje devojčice koju je, kako se sumnja, otac Uroš Pašajlić (39) zlostavljao i zanemario, gde je čak i živela sama na Zvezdari tokom 2022. pa sve do 24. marta prošle godine, svedočila je danas u Prvom osnovnom sudu Beogradu.

- Kada se sve ovo dogodilo bilo mi je neverovatno. Ja Uroša ne poznajem kao takvu osobu, on je taj koji je želeo da imamo bebu, želeo je devojčicu, on joj je i dao ime, a ja sam čak htela i da abortiram on nije dao - rekla je ona na potresnom svedočenju, a potom je nastavila:

- Uroš je taj koji je dete i izbavio iz doma, borio se za nju, i zato mi je neverovatno da joj je to uradio... Priznao je da je sve to uradio. Kako je ona potom objasnila kako je izgledao model njihovog viđenja s obzirom da je starateljstvo dodeljeno okrivljenom.

- Viđali smo se svake nedelje u Meku, tako je sud odredio, a nek smo znali i da prošetamo Zvezdarskom šumom. Na svakom tom viđaju naša ćerka je delovala srećno, ona je bila zaljubljena u svog oca, samo je pričala "tata, tata" - rekla je ona i dodala da je svoju ćerku videla dve godine pre nešto što je Uroš Pašajlić uhapšen, a da je preko video poziva videla šest meseci pre nego što se saznalo za jezivo maltretiranje.

- Želim da naglasim ja Uroša ne branim, niti to želim, ne lažem, ali on je jako vodio računa o našoj ćerki. Brinuo se za nju. I zato sam bila jako iznenađena kada je otkriveno da je on zanemario.

Kako je zatim Nevena T. posvedočila, njihova ćerka je znala da bude ljubomorna na I. L., bivšu devojku okrivljenog koja je i otkrila da je devojčica bila zatočena u stanu u Mirijevu.

- Sećam se da je bila ljubomorna kada bi pričala o I. L. videla sam to, osetila, nekako se ona ponašala kao da deli tatu da njom. Znala je da kaže I. mi ponekad spremi doručak. Jednom smo bili u Meku i sećam se da nije htela da se spusti niz tobogan dok joj Uroš ne kaže, eto takav odnos su imali.

Kako je zatim dodala svedok Nevena T. njen bivši partner sada okrivljeni znao je da dolazi kod nje i da se žali na I. L.

- Nekoliko meseci pre nego što je uhapšen Uroš je dolazio kod mene, nije mu bilo dobro. Razgovarali smo o tome kako ima probleme sa I. L. i dobio je tada napad panike. Bio je jako zaljubljen u nju, to se videlo, ja kao žena sam to videla. Zbog problema sa njom imao je stresne situacije, pa je tako kada je došao rekao da mu smeta što ona ide kod muškog masera, a ne kod ženskog. Uroš je klasični balkanac te stvari su mu smetale... - rekla je ona i dodala:

- Uroš i I. L. su bili neke tri godine zajedno i ja sam se čak čula sa njom i dogovorile smo da se upoznamo i idemo na kafu, ali ona to nije ispoštovala. Ne mislim ništa loše o gospođi I. L. to želim da znate.

Na današnje suđenje nije došao svedok Oliver S. kod koga se Uroš Pašajlić krio dok je policija u mart prošle godine tragala za njim. Sudija je naložio da se za sledeći put uradi psihijatrisko veštačenje svedoka I. L. kako bi se utvrdilo da li je došlo do psihičke patnje tokom zajednice sa okrivljenim.

Nakon svedočenja Nevena T. je plakala i razgovarala na telefon.

Autor: