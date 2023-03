OVO JE OSOBA KOJOJ JE NESREĆNI PERIŠ UPUTIO POZIV PRE SMRTI! Njenog brata i oca optužuju za jedan delikatan zločin

Otac i brat Maje Sopte, koja je bila poslednji kontakt nesrećnog Mateja Periša, pozvani su na splitski sud i optuženi za veoma delikatan zločin.

Vićenco Sopta, koji je dobio ime po pokojnom dedi Vici Sopti, bivšem šefu splitske Udbe kojeg je Vice Vukojević prozivao za ubistva emigranata, pozvan je krajem marta na ročište zajedno sa već osuđenim ocem Goranom, za drugi zločin. Verovatno niko nije ozbiljno shvatio kada je mladi Splićanin Vićenco Sopta na društvenim mrežama napisao da je mafija.

Kada je poslednjeg dana decembra 2021. u beogradskoj noći nestao 28-godišnji Splićanin Matej Periš, srpski mediji su preneli da im se javio njegov prijatelj Vićenko Sopta. Kasnije se ispostavilo da za doček Nove godine u Beogradu nije bio Vićenco, već njegova starija sestra Maja Sopta, koja je bila i poslednja osoba kojoj je nesrećni Periš uputio poslednji poziv. Mediji su potom objavili sliku iz jednog splitskog kafića na kojoj je Vićenco Sopta viđen kako se smeje i zabavlja u nekom društvu. Kasnije je medijima i društvenim mrežama kružio snimak njegove sestre u društvu dve latino dame na Maldivima.

Tokom potrage za Matejem Perišom, čije je telo 18. maja prošle godine isplivalo iz Dunava kod Ade Huje, isplivalo je mnogo detalja iz života dosad nepoznate porodice Sopta, koja je splitsku adresu zamenila onom u Podstrani.

Tako se, pored podataka da je preminula Periša Vesna Sopta, majka Maje i Vićenca Sopte, bila učiteljica, saznalo da je njihovom ocu Goranu Sopti suđeno za učešće u zločinačkom udruženju, te da je osuđen zajedno sa ekipa koju je predvodio ozloglašeni švercer cigareta Gojko Beus. Međutim, zločin za koji se sada terete Vićenco Sopta i njegov otac Goran Sopta mogao bi da iznenadi mnoge.

Detalji slede...Opštinski prekršajni sud u Splitu uputio je poziv okrivljenom Vicencu Sopti da prisustvuje ročištu koje će biti održano krajem marta u zgradi tog suda. Sopta se tereti po članu 10. stav 1. tačka 5. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. S obzirom na to da pišu Vićenco Sopta i drugi, on očigledno nije jedini optuženi. Kada smo pažljivije pogledali oglasnu tablu suda, shvatili smo da je drugi optuženi njegov otac Goran Sopta. Po istom osnovu se tereti i on. Proces se vodi po hitnom postupku.

Poziv je 24. februara 2023. godine izdala sudija Ljiljana Vuko. Javnosti bi ovaj postupak mogao biti zanimljiv iz više razloga. Prvo, mnogi misle da nikada nije do kraja razjašnjeno zašto je preminuli Matej Periš uputio poslednji poziv Maji Sopti. Nedavno je na Jutjub kanalu Aleksandra Stankovića iz Orašja objavljeno nekoliko snimaka koje je Maja Sopta poslala preko Mesindžera nepoznatoj osobi, iz kojih se vidi da je znala da je Matej Periš iste noći kada je nestao završio u Savi.

Ovaj zvučni zapis objavljen je pod naslovom: „Maja Sopta Matej Periš glasovne poruke“. Njene reči da zna da je odličan plivač i ronilac i da ume da skoči u ledeno more kada niko ne želi nešto da izvuče privukle su pažnju mnogih komentatora jer su se pitali da li ona zna nešto više o razlogu zašto je Periš završio u mutnim vodama Save.

Osim toga, interesantno je videti rasplet ovog slučaja jer je Maja Sopta firmu koja s ezove kao ona prodala osobi koja je preko paketa akcija bila povezana sa bivšim ministrom, a njen otac Goran je ostao direktor u toj firmi.