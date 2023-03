Uhapšen otac iz pakla koji je držao ćerku (8) zatočenu!

Uroš Pašajlić (38), otac koji je, kako se sumnja godinama držao svoju ćerku (8) zatvorenu u stanu je uhapšen.

Devojčica (8) koju je Pašajlić do pre tri dana godinama držao zatočenu u stanu, kao roba, bila je u veoma teškom stanju kada ju je našla policija. Dete je po dolasku u bolnicu bilo dehidrirano, izgladnelo i zapušteno, a kada su je videli svi dežurni doktori su - zaplakali!

O svemu se oglasio i Prvi osnovni sud u Beogradu

- Tužbom Gradskog centra za socijalni rad Odeljenje Palilula od 05 aprila 2016. godine traženo je da se N.T. potpuno liši roditeljskog prava, a U.P. delimično u odnosu na maloletno dete L.P. Prvi osnovni sud u Beogradu je dana 15. maja 2018 godine doneo pravnosnažnu presudu kojom je delimično lišio roditeljskog prava tuženu N.T, i to prava na čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, upravljanje i raspolaganje imovinom maloletnog deteta, dok je u preostalom delu kojom je traženo da se tužena N.T. potpuno liši roditeljskog prava, a tuženi U.P. delimično liši roditeljskog prava tužbeni zahtev odbijen, a ujedno je odbijen i predlog tuženog U.P. kojim je tražio da sud odredi privremenu meru kojom bi do pravnosnažnog okončanja postupka maloletno dete poverio ocu radi samostalnog vršenja roditeljskog prava - navodi se u Sudu.

Kako dodaju, odluka je doneta na osnovu nalaza i mišljenja Komisije sudskih veštaka Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” od 31.05.2017. godine iz kog proizlazi da kod N.T. nema namere zanemarivanja roditeljskih dužnosti, dok je tuženi U.P. ocenjen kao adekvatan roditelj koji ima psihološke i materijalne dispozicije za preuzimanje samostalne brige nad maloletnom L.P, kao i da poseduje uslove za život maloletnog deteta u svom domaćinstvu i da je sposoban da stvori materijalna sredstva za odgajanje deteta“, navodi se u saopštenju i dodaje:

- Napominjemo, navedenom presudom maloletno dete nije povereno ocu na samostalno vršenje roditeljskog prava, a iz obrazloženja presude proizilazi da je rešenjem Gradskog centara za socijalni rad-Odeljenje Palilula od 13.07.2016. godine maloletnoj L.P. priznato pravo na smeštaj u ustanovu za zaštitu odojčadi, dece i omladine. Ovo je jedini postupak koji je vođen za vršenje roditeljskog prava nad maloletnom L.P. pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu.

Takođe, navodi se da U.P. nije osuđivan zbog krivičnog dela nasilja u porodici pred ovim sudom i da je dana 24.03.2023. godine, sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu je dala saglasnost policijskim službenicima da nasilno uđu u stan radi neposrednog hapšenja učinioca krivičnog dela.

