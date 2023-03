Policija u Beogradu proverava prijavu majke jedne trinaestogodišnje devojčice da je nad njenom ćerkom izvršena obljuba.

Majka devojčice govorila je za Nacionalni dnevnik TV Pink o jezivom zlostavljanju trinestogodišnje devojčice.

Naime, devojčica je preživela fizičko i seksualno zlostavljanje od strane svog školskog druga.

Devojčica je za TV Pink otkrila da je taj vršnjak pokušao i da je podvodi nepoznatim muškarcima i da je u strahu od ponovnog susreta sa nasilnikom.

- On je otišao, seo sa grupicom dečaka, njima ispričao da sam ja to svojom voljom radila, onda im je rekao kako može on njima mene da namesti da mu plate... Plašila sam se, ne mogu psihički da podnesem da ga viđam svaki dan. Plašim se da nešto može da mi uradi - rekla je devojčica za Nacionalni dnevnik.

Njeno čudno ponašanje primetila je majka početkom februara, ali je noćne more, odbijanje hrane, povezivala sa pubertetom.

- Da dolazi kući, da sedi u mraku u sobi...mi je čekamo da večera sa nama kad je druga smena, ona dođe namrštena, ishisteriše... Ili uzme neku voćku i ode u sobu...Ili sedne da jede i spusti glavu, neće da nas gleda - navela je majka.

Ona je otkrila i potresne scene ćerkinog stanja, ali i pokušaj suicida, nakon čega ju je odvela kod lekara.

Dok je bila hospitalizovana na dečjoj neurologiji majka je u komunikaciji sa ćerkinim drugaricama saznala sa čime se njeno dete suočava i doživela šok.

- Nije je tukao, nego ju je čupao, i prisiljena i u šoku i da li sme da kaže, onda joj je on zapretio "Budeš li rekla mami, mama ti je silovana, pa je onda mrtva" - rekla je majka devojčice.

Ekipa TV Pink posetila je OŠ u Surčinu u kojoj se dogodio nemili događaj i rečeno je da je postupak pokrenut od trenutka kada im se majka obratila.

Policija je takođe reagovala po prijavi, saslušala maloletnog A.B., a o svemu je obavešten i zamenik Višeg javnog tužioca za maloletnike. U ceo slučaj uključen je i Centar za socijalni rad.