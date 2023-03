JEZIVO PREDVIĐENJE PRIJATELJICE ANE VOLŠ: Evo šta očekuje da da Brajan sada uradi

Izvor: Blic.rs, Foto: INSTAGRAM.COM/ANAWALSHE, TWITTER.COM/PRINTSCREEN, TANJUG AP/GREG DERR/THE PATRIOT LEDGER VIA AP | |

Prijatelji Ane Volš zadovoljni su nakon što je njen suprug Brajan optužen za prvostepeno ubistvo u četvrtak - tri meseca nakon što je majka troje dece nestala. Velika porota optužila je Brajana Volša (48) za navodno ubistvo Ane (39) u njihovoj kući u Кohasetu u Masačusetsu početkom januara.

On je takođe optužen za dovođenje u zabludu policijske istrage i "nestanak tela", navodi se u saopštenju Okružnog tužioca u Norfolku, piše San.

Ana, direktorka za nekretnine, poslednji put je viđena živa u ranim novogodišnjim satima.

Brajan je rekao policiji da je otišla rano tog jutra, koristeći uslugu deljenja vožnje do bostonskog međunarodnog aerodroma Logan da bi odletela u Vašington, DC na posao, ali nikada nije stigla.

Istražitelji su od tada tvrdili da je Brajan pretraživao na internetu "kako se rešiti tela žene" i kupio je sredstva za čišćenje u vrednosti od 450 dolara i to u danima nakon što je Ana poslednji put viđena. On se u Okružnom sudu Кvinsi izjasnio da nije kriv po optužbi za ubistvo tokom januarskog suđenja, ali nova optužnica premešta slučaj na viši sud u Norfolku gde će biti optužen u narednih nekoliko nedelja.

Tokom svog prvog pojavljivanja pred sudom u januaru, Brajan je snimljen kako se smeje dok ga je policija pratila u lisicama.

Kadim se da se Brajan više ne smeje, zar ne?

Anina prijateljica, Nataša Babuškina, rekla je za The U.S. Sun u to vreme kada joj je od prizora Volšinog osmeha bilo mučno u stomaku. Ali nakon, njegove prvostepene optužnice za ubistvo u četvrtak, Nataša kaže da sumnja da se Volš više smeje.

- Čini se da će pravda za Anu uskoro biti zadovoljena. Volš se suočava sa činjenicom da će život provesti iza rešetaka ako bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice kada njegov slučaj ode na sud - kaže ona.

Nataša kaže da nikakva dužina ili stroga kazna nikada neće biti dovoljni da nadoknade tragični gubitak Ane, kako za njene prijatelje, tako i za njeno troje male dece, koja imaju između dve i šest godina.

- Njena deca izgubila su majku i oca. On nije samo oduzeo Anin život nego je oduzeo i sebi decu - dodala je Nataša.

Drago mi je što neko konačno odgovara za sve užasne stvari koje su se desile.

Neću se iznenaditi ako se na kraju ubije

Nataša je rekla da se nada da će Brajan - ako se dokaže da je kriv - dobiti maksimalnu kaznu i da će biti primoran da ostatak dana provede u samici, samo sa svojim mislima da mu pravi društvo.

- On je bolesna osoba. Nemam nikakva osećanja prema njemu - ni negativna ni pozitivna - rekla je ona. Ali nadam se da neće moći da gleda televiziju ili da jede finu hranu. Nadam se da će ga staviti samog u ćeliju gde je živ, ali sam sa svojim mislima. To je moja želja. Treba da živi sam sa sobom. Bez knjiga, bez ičega. Neću se iznenaditi ako se na kraju ubije - dodala je ona.

Nisam stručnjak, ali deo mene želi da to na kraju učini tako da ne moramo da plaćamo porez da bi sedeo i ne radi ništa u zatvoru do kraja života. Ali država ne treba da ga ubije, treba ga naterati da živi sam i onda videti kako se oseća - dodala je ona.

Anino telo nije pronađeno, ali istražitelji veruju da je ubijena i raskomadana u podrumu njihove kuće.

