Nadležni ispituju prijavu učenice (13) jedne osnovne škole u Surčinu, koja tvrdi da je doživela stravično se*sualno zlostavljanje od strane svog druga iz odeljenja. Kako je ispričala majka devojčice, ona je 21. marta policiji i upravi škole prijavila da joj je ćerku silovao i maltretirao drug iz razreda sa još dvojicom dečaka.

Dragana Nikolova, majka devojčice je jutros, u ekskluzivnoj ispovesti za Novo jutro na TV Pink istakla je da je njena ćerka, nakon svega što se trenutno dešava u javnosti, izuzetno loše, te je na lekovima.

- Sada sam kontaktirala sa jednom doktorkom, ona nije za školu, a insistira se da krene onlajn - rekla je ona.

Govoreći o samim počecima, i trenutku kada je saznala za sve, Dragana kaže da se njena ćerka ponašala čudno. Kako kaže, nije jela, sedela je u mračnoj sobi i slično.

- Ja sklonim sve, operem suđe posle večere, i onda ona dođe, uzme neku voćku, i nestane. Nije htela ni da nas gleda. Mislila sam da je neka ocena u pitanju, pa ne sme da kaže. Mislila sam, možda je imala neki konflikt... I tako smo jednom otišli kod psihologa, ona je rekla da ne može da proceni šta se dešava sa Katarinom. Razredna, psiholog i direktor su tada doneli odluku da moram ići dalje. Nju su zaticali i ispred škole kako sedi na kiši. Da li je tada ušla unutra ili izašla, ne sećam se - priča majka devojčice.

Mi smo bili kod psihologa u Tiršovoj, i kada me je psiholog pozvao da uđem, citirala mi je da je spremna na samoubistvo, i gde i kako i šta, priča Dragana.

- Sve je smislila, planski. Onda su mi rekli da moram hitno u "Doktora Subotića". Ona je tada davala otpor, a ond aje osetila zaštitu, kao da sam ja nju dovela u Sigurnu kuću. Zbog tih rešetki i svega. Ona je odležala 20 dana, ja sam bila strašno dosadna, uporna. Mislim da je doktorka mislila da sam normalna... Meni je tada, dve večeri pred izlazak iz bolnice palo na pamet da uključim njen telefon. Nije bilo tu pretećih poruka, ali nakon paljenja telefona, deca su počela da bombarduju, vulgarno, bezobrazno... Ja sam se tada u Katarinino ime dopisivala sa njima... Njen drug me je uhvatio na foru, ja sam pokušala da prevedem, gde nisam uspela. Ja ga okrenem, i dečak mi je izreferisao sve - priča Dragana, pa nastavlja:

- Rekao mi je da se ona njemu poverila, da je bila prisiljena, da je imala preteće poruke da mora oralno da zadovolji druge iz razreda. Pa onda, i ta dva njegova drugara koji dolaze tu... Pretili su joj sa mnom, da će mene silovati. Dok je ona bila u bolnici, cela škola je brujala o tome... Nastavnici i direktor kažu d anisu znali... Razgovarala sam sa još dosta njih, i svaka rečenica se poklapa. Jedan je iz odelenja, pao je godinu, stariji je od nje godinu dana. Za ovu dvojicu, za jednog znam ime, a od drugog prezime - objašnjava majka.

Kako je istakla, sve to, dešavalo se nedaleko od škole, u jednom "šteku" kako kažu deca.

To je mali prolaz, pola metra, gde je pijaca. Tu im je štek za cigare, poljubac, ovo ono... - rekla je ona.

U bolnici je zaključeno da ona ima anksioznost, njen drug Marko i ja nju nismo mogli da obuzdamo, to je vrisak, napad, nešto što ne bih poželela nikome da se dogodi, rekla je majka opisivajući situaciju kada joj je dete sve priznalo.

- Ja sam zvala majku dečaka tog. Rekla sam da želim da rešimo oči u oči sve, jer imamo problem sa decom. Rekla mi je da dođem sutradan, ali da se najavim sat vremena ranije. Odlazim sa Markom, dolazimo tamo, a prvo pitanje je "Šta ste vi čuli? Da li postoji snimak, da li postoji snimak?" pitala me je to 15 puta. I susrećem se sa takvom nepravdnom, da je to strašno. Ja idem danas u školu, oni insistiraju da ona krene, čas po čas...Vi ne znate u kakvom je stanju, ona nije spremna da obavi dve rečenice sa vama - rekla je majka devojčice.

Dragana je potom prepričala situaciju sa časa, gde je jedan od dečaka drugarima obećao Katarinine usluge za novac koji će mu dati.

- Više se veruje tom dečaku, nego mojoj Katarini - zaključila je majka.

Autor: