Žena iz okoline Aleksinca, majka osmogodišnje devojčice, za Kurir je ispričala da je njena ćerka mesecima trpela seksualno zlostavljanje od porodičnog prijatelja, inače dede devojčicine drugarice, koji je u sedamdesetim godinama.

U svojoj potresnoj ispovesti o mukama kroz koje je prošla njena osmogodišnja ćerka, a sa kojima se i danas bori cela ova porodica, majka devojčice je rekla za Kurir da je za zlostavljanje saznala sredinom jula kada je sa ćerkom otišla u posetu majci koja živi u inostranstvu.

Poverila se baki

- Moju ćerku je seksualno zlostavljao deda devojčice sa kojom se moje dete družilo, a ja sam za to saznala tek kada smo tokom letnjeg raspusta zajedno otišle u inostranstvo u posetu mojoj majci, odnosno njenoj baki kojoj se tada prvi put i požalila na taj užas. Ispričala je u grču da je deda njene drugarice dodirivao i ljubio. To me je mnogo uznemirilo, ali nisam želela da ćerki pokvarim odmor. Sačekala sam da dođemo u Srbiju i slučaj sam odmah prijavila policiji - počinje ova majka priču.

Ona dodaje da joj je ćerka ispričala da se ista stvar ponavljala svaki put kada bi otišla kod drugarice.

- Rekla mi je da je deda drugarice najpre nekoliko puta dodirivao za zadnjicu i govorio joj da hoće da je ljubi u usta. Priliku je koristio svaki put kada bi ostala sama, čak i dok su se devojčice igrale žmurke, on je prilazio i pokušavao da je dodirne između nogu. Bilo mi je strašno dok sam slušala šta mi govori, a ne smem da zamislim kako je ona to doživljavala kada iz straha nije smela da kaže nikome - kaže naša sagovornica.

Kako je dalje ispričala, iako je devojčica sve vreme znala da je to što joj se dešava loše, skupila je hrabrost da progovori o svojoj muci tek kada je bila daleko od svog zlostavljača.

- Između ostalog, osećala je i sramotu, pa je i to bio jedan od razloga za njeno ćutanje - kaže ona i dodaje da joj je najteže padalo to što je sa ćerkom često odlazila kod tih porodičnih prijatelja, a kada god je malena odbijala da ide, ona je mislila da se verovatno posvađala sa drugaricom. Smatrajući da je reč o dečijim svađama, ni na kraj pameti nije bilo da se radi o nečemu ovakvom.

- Najbolnije mi je bilo što sam primetila da mi se dete čudno ponaša, ali i što nisam mogla da reagujem na vreme, jer kad god bismo razgovarale, rekla bi mi da nije ništa, a u stvari su joj se dešavale užasne stvari - priča nam ova majka:

Odgurnula ga nogom

- Drugarice su često noćile jedna kod druge, a kako mi je ćerka ispričala, najgore je bilo kada je jednom prilikom prenoćila kod drugarice i kada je njen deda probudio ujutru ušavši u sobu, otkrio ćebe i neprimereno je dodirivao između nogu. Dete ga je tada nogom odgurnula i pobegla je u kuhinju.

Prema njenim rečima, nije sigurna kada i koliko dugo se dešavao ovaj užas, ali pretpostavlja da je reč o početku 2023. godine, s obzirom na to da je od tada pa do jula ove godine tri puta noćila kod drugarice čiji je deda uznemiravao. Majka kaže da istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu, a da je osumnjičeni na slobodi.

- Očekujem da će ga stići kazna za zlodelo i da će odgovarati za učinjeno krivično delo, iako za njega ne postoji adekvatna kazna. Mene i čitavu moju porodicu uznemirava saznjanje da je on slobodan - zaključuje zabrinuta žena.

Tužilaštvo vodi istragu: Osumnjičeni na slobodi

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu potvrdili su za Kurir da im je slučaj prijavljen i da se preduzimaju dokazne radnje.

- Osumnjičeni za polno uznemiravanje maloletne devojčice je saslušan pred tužilaštvom, nakon čega je naređeno da se izvrši psihijatrijsko veštačenje, te ćemo po pristizanju nalaza doneti odluku o preduzimanju sledeće dokazne radnje - rečeno nam je iz Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu.

Strah i nemoć: Teško mi je da je gledam takvu

Osmogodišnja devojčica je odmah po prijavi policiji razgovarala i sa radnicima Centra za socijalni rad. Njena majka je objasnila koliko joj teško pada što vidi da je njena ćerka psihički loše zbog svega što je doživela, ali i zbog nemoći nje kao roditelja da joj pomogne.

- Teško mi je da je gledam takvu, teško mi je što joj je detinjstvo uništeno i što ja ne mogu da izbrišem taj grozni period iz njenog života, a činimo sve da to ostane iza nas - potresnim tonom govorila je naša sagovornica.

Autor: Dubravka Bošković