'UBICA JE BIO ZALJUBLJEN U NAŠU MAJKU' Brat ubijene tinejdžerke iz Ripnja otkrio postresne detalje: Kada sam se vratio kući...

N.P. (17) brat ubijene tinejdžerke (16), koju je juče u naselju Ripanj nasmrt izbo Stojan Ilić kaže da ne veruje da je njegova sestra bila silovana, jer za tih nepunih pola sata, od kada ju je Stojan oteo i odveo kolima u šumarak, nije mogao teoretski da stigne i napravi joj to zlo.

- Povezao je dedu do autobuske stanice, kao i mene i nju do centra. Dalje nije smeo da ide, jer nije imao dozvolu. Otišao sam u centru nešto da kupim i nisam se dugo zadržao. Kad sam se vratio, njih više nije bilo na dogovorenom mestu - objašnjava on.

Mladić priča da je potom došao kući i već naišao na masakr.

- Stojan je već bio u kući, povredio je mamu u koju je inače bio veoma zaljubljen, ujaka i baku. Nevene nije bilo tu, a posle smo saznali šta se desilo. Ipak, mislim da nije stigao da je pre ubistva i siluje, jer nije bilo toliko vremena, mada ne isključujem mogućnost da je pokušao. Moja lepa seka se, verovatno branila i on ju je ubio - kaže mladić.

