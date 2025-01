TREBALO JE DA RAZMENE STVARI, ON JE IZBO NA SMRT: Odbrana ukazivala na OVU bolest, to ga nije spasilo robije

Porodica tinejdžerke Elijan Andam (15) saopštila je da je "pravda konačno zadovoljena" nakon što je tinejdžer koji ju je nasmrt izbo nožem proglašen krivim za ubistvo.

Hasan Sentamu (18) napao je Elijan kuhinjskim nožem ispred autobuske stanice u centru grada Krojdon 27. septembra 2023.

Ona je otišla tamo sa prijateljicom koja je sa Hasanom trebalo da razmeni stvari nakon raskida - ali on je odbio da vrati stvari njene prijateljice.

On ju je pomahnitalo ubadao dok ga je molila da prestane, a sada je, posle tronedeljnog suđenja, proglašen krivim za ubistvo nakon većanja porote od 11 sati i 42 minuta.

Elijanin ujak Kvame Boakje (55) rekao je: "Konačno je pravda zadovoljena, ali put je bio dug i porodica je platila visoku cenu bolešću i stresom. Osuda za ubistvo je ispravna odluka. Autizam se ne može koristiti kao izgovor za ovaj nivo nasilja. Ništa neće vratiti Elijan i svi još uvek tugujemo.'

