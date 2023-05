Monstrum iz Mladenovca je godinama maltretirao i ubijao kućne ljubimce svojih komšija: Bilo je užasno!

Komšije, kako saznajemo, ne pričaju s porodicom Urioša B., jer je iživljavanje nad životinjama za njih bilo nešto preko čega nisu želeli da pređu.

"Ubijao je pse po selu, mi smo to prijavljivali, ali je on nastavljao da to radi", kažu za Telegraf.rs meštani sela kod Mladenovca u kom je živeo Uroš B. (21) vinovnik strašnog masakra koji je u ponoć šokirao Srbiju, kada je ubijeno 8 ljudi, a ranjeno 14.

Komšije, kako saznajemo, ne pričaju s porodicom Uroša B., jer je iživljavanje nad životinjama za njih bilo nešto preko čega nisu želeli da pređu. On je, kako pričaju komšije, ubijao njihove kućne ljubimce.

Kako saznajemo, on je hapšen zbog krađe, potom zbog oružja, ali i zbog toga što je ošamario policajca.

Uroš B. nikada nije osuđivan.

Ko je Uroš B?

Uroš B. ima 21 godinu, srpska javnost je za njega čula u noći između četvrtka i petka kada je nakon svađe u dvorištu škole otišao kući po oružje, vratio se i osuo paljbu iz oružja po ljudima koji su tu bili.

Potom je seo u automobil i pucao iz pokreta. Postoje indicije da je imao saučesnika, ali to još zvanična istraga nije potvrdila.

Uroš se posle pucnjave dao u beg.

Osam sati je trajala potera za njim, sela oko Mladenovca bila su blokirana, da bi bio uhapšen oko 8 sati u petak ujutru u selu Vinjište kod Kragujevca, gde žive njegovi rođaci.

Policija ispituje da li je rodbina znala za masakr i ukoliko jeste, biće privedeni.

U toku bega, on je upao kod taksiste u vozili i maltene ga oteo. Taj hrabri taksista je prijavio policiji da je video ubicu. Njega je predsednik Srbije danas na vanrednoj konferenciji za medije okarakterisao kao heroja Srbije, budući da"postoje oni koji su znali gde je osumnjičeni za ubistvo, ali nisu javili".

Kad su ga hapsili i pitali zašto je ubio ljude, govorio je "omalovažavanje", omalovažavanje".

Na njegovim društvenim mrežama vide se snimci i fotografije na kojima podržava Kristijana Golubovića, idoli su mu bivši kriminalci, a i na sve to - drugar mu je bivši učesnik Zadruge.

Uhapšen je u majici koja veliča Hitlera i naciste.

