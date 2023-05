Od juče na račun ove dobričine nižu se samo reči hvale, deca su neutešna zbog smrti njihovog omiljenog radnika osoblja.

U masovnoj pucnjavi u OŠ “Vladislav Ribnikar” ubijeno je osmoro dece, kao i radnik obezbeđenja, a ranjeno je šestoro đaka, kao i nastavnica istorije.

Krvavi masakr počinio je učenik sedmog razreda te škole, a prvi na njegovom nišanu našao se radnik obezbeđenja Dragan V., čovek kojeg je cela ustanova obožavala.

Od juče na račun ove dobričine nižu se samo reči hvale, deca su neutešna zbog smrti njihovog omiljenog radnika osoblja.

– Deca su rekla da će ga zauvek pamtiti jer je bio anđeo od čoveka – rekla je majka jedne učenice sedmog razreda koja pohađa tu školu.

Brat pokojnog Dragana V. ispričao je za Telegraf.rs kolika ljudska veličina je on bio:

– On je bio vanserijski čovek, prava dobričina, ne bih da bude da ja nešto preuveličavam, ali zaista je tako – počinje on svoju ispovest.

Kako njegov brat navodi, Dragan je bio razveden i za sobom nije ostavio potomke.

– Nije imao dece, razveo se. Njegovi roditelji su živi, prolaze agoniju zbog svega… Ima i dve rođene sestre, jedna je doktorka – kaže i dodaje da su svi nemi od šoka i ne mogu da shvate šta se desilo.

U porodici čuvara vlada neopisiva tuga, a kako brat navodi nadali su se lepim događajima koji su ih čekali, a onda se desila tragedija kakvu Srbija ne pamti.

– Ne znamo kada će biti sahrana, svi su izgubljeni – rekao je Draganov brat.

Velika tragedija dogodila se sredu oko 8.40 časova kada je maloletnik K. K. (13) učenik sedmog razreda ubio 8 učenika ove škole i radnika obezbeđenja a ranio 6 đaka i nastavnicu istorije.

Dečko je sam pozvao policiju i rekao sta je uradio. Odmah je uhapšen, a nakon toga su privedeni i njegovi otac i majka.

K. K. je pištolj uzeo od oca, iz sefa.

Kako je do detalja objasnio načelnik beogradske policije Veselin Milić, maloletni K. K. je mesec dana planirano za izvršenje. K. K. je u dužem vremenu to planirao, motiv nije saopštio. Vatreno oružje uzeo je iz očevog stana i doneo sa četiri molotovljeva koktela

“Nemi smo pred ovom tragedijom. Ogromna ljudska tragedija. Jutros oko 8.40 časova dežurnu službu PU za Beograd pozvala je Jovanović Ivanka, pomoćnik direktora, prijavila je da je u školu ušlo dete sa vatrenim oružjem i da nasumično puca. Odmah su upućene patrole policije. Nakon toga je u 8.42 pozvalo N. N. lice i predstavilo se kao K. K. i rekao je da je upucao više lica. Doalskom policije na lice mesta, utvrđeno je da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane dečaka koji je i pozvao našu službu. Osam učenika je stradalo 7 devojčica i jedan dečak”, rekao je Milić.

Dodao je da je dvoje dece životno ugroženo.

“Odmah nakon navedenog događaja na licu mesta smo lišili počinioca. Pronađeno je i oružje kojim je izvršeno krivično delo i četiri molotovljeva koktela. Imao je spisak dece koje je planirao da likvidira. Motiv još nije utvrđen. Niti nam je rekao. Izabrao je iz razloga što je učionica istorije bila blizu ulaza u školu, a prvi čas imalo je njegovo odeljenje VII/2. Pištolje je uzeo iz stana svoga oca. Ostavio ih je u torbu koju je pripremio i poneo četiri molotovljeva koktela. Po dolasku u školu odmah je pucao u radnika obezbeđenja, nakon toga se okrenuo ka devojčici koja je bila dežurna i, pored nje koja je stajala za stolom, i jednoj koja je stajala pored klavira, pucao ka njima i lišio ih života.

Zatim je nastavio ka učionici istorije, usput zamenio okvir i pucao ka učiteljici, i ostalim učenicima. Zatim izlazi iz učionice, odlazi do dvorišta škole, vadi okvir, baca ga, i poziva policiju. On je izjavio da je sam ovo planirao. Ovo je spisak dece koji je planirao da likvidira. Sam je radio plan ulaza i izlaza u školu i kako je sam rekao odredio prioritetne mete. Skica izgleda kao iz neke video igrice ili horor filma, što ukazuje da je detaljno po razredima škole planirao kako da uđe u koju učionicu i kako koje dete da likvidira i po kom broju – iz VII/2, VIII/4, VI/4, VIII/2, VII/4 i VII/3, i to po broju 1, 4, 2, 6 i 6… Odredio je prioritetne mete. Koga će iz kog razreda da likvidira, imao je brojeve”, rekao je Milić na konferenciji za medije.

Kazao je da je bio na hiljade uviđaja, a da je ovo je u srpskom društvu nezapamćeno. Istakao je da je pitanje za ceo sistem – šta treba da uradimo da sprečimo slično.

Otac dečaka V. K. je uhapšen juče. Ministar policije Bratislav Gašić je naveo kako je otac dečaka izjavio da su oba pištolja bila zaključana u sefu pod šfrom, ali očigledno da je dete imalo šifru.

Povređena deca nalaze se u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj i u Urgentnom centru UKC Srbije. Dvoje dece je ugroženo: devojčica koja je pogođena u glavu i koja je operisana, i dečak koji je u UC.

Zbog ove tragedije proglašena je trodnevna žalost od petka, 5. maja do nedelje, 7. maja.

Autor: