'LAŽEM ĆERKU DA ĆE TATA DA SE VRATI' BOLNA ispovest supruge Radovana Juračića koji je BEZ TRAGA nestao u Grčkoj: Živeo je za porodicu... (VIDEO)

Na ostrvu Kos su našli telo, ali nisu tražili DNK analizu da bismo utvrdili da li je to moj suprug. Živimo u neznanju i u agoniji, ne znamo šta deci da kažemo, priča Dragana za Alo!

Neizvesnost da li je kod ostrva Serifos pronađeno telo našeg Radovana dodatno produžava agoniju i otvara brojna pitanja o tome šta mu se dogodilo. Mnogo nas boli to što ništa ne znamo, a njegovoj ćerki govorimo da ćemo ga naći i vratiti kući.

Ovim rečima počinje svoju ispovest za Alo! Dragana Juračić, supruga Radovana Juračića (44), koji je 29. maja nestao u Grčkoj, kada se ukrcao na brod od Atine do ostrva Kos.

Ona kaže da, uprkos tvrdnjama medija, nadležni u Grčkoj nisu tražili analizu DNK kako bi utvrdili da li je na ostrvu Serifos pre oko dve nedelje pronađeno telo njenog supruga.

Prijatelj porodice i novinar Aleksandar Vidaković koji im pomaže u istrazi sumnja na osnovu do sada prikupljenih činjenica da je Radovan ubijen.

- Po svemu sudeći, s obzirom na to da se radi o spretnom muškarcu u punoj snazi koji pritom i dobro poznaje brodove jer je brodski mehaničar, nesrećni slučaj ili samoubistvo odbacujem kao mogućnost. Značilo bi da imamo snimke s palube i iz centralne kabine, gde su pronađena njegova dokumenta, ali s tog broda, koji je prekriven kamerama, rekli su nam da one ne snimaju, već služe za nadzor. Priznaćete da je malo čudno da 1.600 putnika i 600 članova posade ne primeti ništa, pa ni to da je neko u moru. Ponavljam, ubistvo je i kad te neko ubaci u more, a ti se nakon toga udaviš. Zbog njegove porodice nećemo stati dok ne saznamo istinu - rekao je Aleksandar.

- Još nas nisu kontaktirali i nismo sigurno čije su telo našli. Znamo samo da je obdukcija gotova i da je smrt nastupila utapanjem - priča kroz uzdah Dragana.

Ona dodaje da su joj mnogo pomogli grčki mediji, tačnije urednica emisije „Svetlo u tunelu“, posle čijeg emitovanja su saznali da je telo pronađeno u moru.

- Kada smo osetile da nešto nije u redu, i pošto se Radovan nije javljao na pozive, mi smo putem društvenih mreža prvo počeli da se raspitujemo, deleći njegovu fotografiju. Njegova sestra Dijana i ja smo znale da tu nešto nije dobro jer se Radovan javljao i kad krene u prodavnicu, a kamoli na put. U ime porodice jedna žena je u Grčkoj prijavila nestanak, a mi ovde. Ubrzo su se za slučaj zainteresovali novinari i tako smo saznali da je pronađeno telo koje po opisu odgovara Radovanu. Pozvao je vlasnik mrtvačnice i dao detalje koje nismo izneli u javnost, ali smo obavestile nadležne - priča Dragana, i dodaje:

- Po pokretanju potrage načitale smo se svakojakih gluposti i dezinformacija, i zbog toga sve molim da s tim prestanu. Znate, sve to boli i treba da se misli na Radovanovu decu. Naš sin ima 11 godina i pročita svašta, a ćerki govorimo da joj se tata izgubio i da ćemo ga pronaći i vratiti kući - kaže Dragana.

Radovanova sestra Dijana demantuje glasine i spekulacije da joj je brat izvršio samoubistvo.

- Pročitala sam negde da se pominje samoubistvo, pa se pitam zašto bi neko otišao iz Kikinde na brod koji ide na Kos da se tamo ubije. Radovan je živeo za porodicu, svoju decu, i on to njima ne bi nikad učinio. Znate li vi da mu je sutra rođendan, a ja i dalje ne znam šta da kažem majci, a ni njegovoj deci gde je on, i šta mu se dogodilo - rekla je sestra Dijana.

Ona je dodala da ukoliko se potvrdi da je njen brat nađen mrtav, porodica će istrajati u nameri da otkrije kako je i zašto završio u moru.

