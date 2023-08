CRNIH 40 DANA! Sećanje na DEVETU ŽRTVU MASAKRA u Mladenovcu - Pomen za ubijenog Petra na mestu gde ga je ubica pokosio rafalima!

Selo Malo Orašje danas obeležava 40 crnih dana od smrti jedne od žrtava pomahnitalog masovnog ubice koji je počinio masakr 4. maja ove godine.

Uroš B. je kobne večeri u selima Dubona i Malo Orašje ubio osmoro mladih, a ranio četrnaestoro od kojih je jedan, Petar Mitrović (30) preminuo od posledica zadobijenih povreda.

- Petar je, kako su ga opisali njegovi prijatelji, bio vredan, požrtvovan i osoba koja se trudila da očuva tradicionalne vrednosti u mirnom šumadijskom selu Malo Orašje - podseća sagovornik Kurira i dodaje da se danas navršava 40 dana od njegove smrti.

Ovim povodom oglasila se i crkva u Malom Orašju.

- Dana 2.8.2023. godne na Praznik Svetog Proroka Ilije se navršava 40 dana od upokojenja dragog nam Petra Mitrovića. Četrdesetodnevni pomen će se održati posle Svete Liturgije na mestu stradanja "Ravni Gaj" - napisali su oni u saoptenju i dodali:

- Glavni parastos će se održati u crkvi Svetog Apostola Vartolomeja u Malom Orašju. Dođite da se pomolimo za upokojenje duše, našeg brata u Hristu, Petra.

Podsetimo, Uroš B. je kobnog 4. maja iz svoje kuće u Šepšinu otišao do sela Malo Orašje gde se zaustavio kod spomenika gde su mladi roštiljali i družili se povodom đurđevdanskog uranka, i tu je izašao iz kola, uzeo kalašnjikov i počeo da rešeta po tinejdžerima. Nažalost, tada je ubio pet mladića, a nekoliko njih ranio, svoj krvavi pir nastavlja ka selu Dubone gde kod škole puca na okupljene koji sede na klupi i ubija troje, a ranjava nekoliko njih.

U. B. zatim beži kolima zemljanim putem, ali pošto se zaglavio u blatu, beži peške sve do jedne kuće gde krade kola od domaćina i vozi se do naplatne rampe Mali Požarevac gde zaustavlja taksi u kom je putnica, koji ga vozi do sela nadomak Kragujevca gde je potom sutradan u uhapšen u kokošinjcu svog ujaka.