OTKRIVEN JEZIVI MOTIV UBISTVA STEVICE IZ VLAŠKOG DOLA: Kad se vratio iz Austrije zatekao UŽAS! Bivša žena i deca ga ubili i isekli

Motiv ubistva Stevice A. (56) iz sela Vlaški Do kod Požarevca, kako nezvanično saznaje Kurir, mogao bi da bude svađa koja je prethodila ovom monstruoznom zločinu, a koju je Stevica pokrenuo zbog kuće u koju je pustio bivšu ženu i decu, a od koje su oni napravili užas.

Stevica je, da podsetimo, ubijen početkom septembra na spavanju, a kako se sumnja presudila mu je bivša supruga Ljiljana J. (56) uz pomoć ćerke Anite A. (31) i sina (30). Majka i ćerka su uhapšene nakon što je prijavljen Stevicin nestanak, dok se sin nalazi u bekstvu. Oni su ga ubili na spavanju, telo zatim isekli na šest delova, umotali u ćebe i Stevicinim kolima u gepeku ga odvezli i bacili u šumu.

- Stevica je mnogo vodio računa u kući koju je imao u selu iako je nije živeo u njoj. To je kuća njegovih roditelja koji su davno umrli i ostavili mu je. On je ubrzo posle njihove smrti otišao u Austriju i tamo nastavio život sa Ljiljanom i tamo su i dobili decu - priča za Kurir Stevicim komšija koji je sa njim ponekad radio oko kuće.

O svemu vodio računa

Prema njegovim rečima Stevica je uposlio nekoliko ljudi iz sela da mu vode računa oko svega dok on nije tu, pa bi on kad dođe dodatno renovirao i opremao kuću.

- Problem je mogao da nastane kad je shvatio da su mu deca i bivša žena za period koji su živeli u toj kući, od svog njegovog truda napravili užas. Strašan lom je bio unutra, ništa od onoga oko čega se on trudio nije ostalo kako je bilo - kaže nam komšija i dodaje:

- Kad je policija upala u kuću da uhapsi majku i ćerku ušli su sa dvojicom komšija koji su im bili potrebni kao svedoci. On su ispričali da je unutra bilo jezivo. Sve zapušteno, ubuđala hrana po stolovima, prosute kafe, alkohol, lekovi, sve rasuto i prljavo. Stevica se sigurno jako naljutio kad je to video, možda ih je zamolio da napuste kuću ili im rekao da sve srede, to može biti razlog ubistva. One su se vratile, živele su ovde u selu, da ih je izbacio ne bi imale gde da odu.

Kako nam je objasnio Stevicin komšija, on ih ne bi ni izbacio, bilo mu je stalo da deca imaju gde da žive.

- Iako je to uključivalo i Ljiljanu sa kojom nije već skoro 20 godina, ne bi on njih izbacio na ulicu, ali verovatno im je održao lekciju o tome kako su unakazili kuću.

Takođe, meštani kažu da su majka i ćerka izuzetno čudne i da misle da su čak u nekoj sekti, dok su se za sina iznenadili da je učestvovao u ovako nečemu.

- Jedino što mi sada pada na pamet je da je želeo Stevicin automobil i da je, kad su ga one već ubile možda video priliku da ga i dobije. Ništa mi drugo ne pada na pamet.

"Da, ja sam ga ubila"

Kako Kurir saznaje i Ljiljana i Anita su odmah saslušane i dok se ćerka branila ćutanjem, Ljiljana je hladnokrvno i bez trunke kajanja priznala zločin.

- Da, ja sam ga ubila - rekla je Ljiljana na saslušanju.

Komšija kaže da je Ljiljana odavno imala psihićkih problema, ali da nikome nije smetala tu u selu.

- Mi smo svi znali da ima probleme, ali ona je uvek bila nekako distancirana, pa nije nikome ni smetala, ali kad smo čuli da je odmah rekla policajcima sve što je uradila bez pokajanja, šokirali smo se - kaže on.

Autor: