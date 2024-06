Najnoviji detalji! Saslušani svi svedoci u slučaju ubistva MMA borca na Dorćolu: Ubili ga i odšetali - 4 meseca u bekstvu

Stefan Savić (23), reprezentativac Srbije i MMA borac, ubijen je u noći između 24. i 25. februara na Dorćolu. Od tada je prošlo skoro četiri meseca, a od osumnjičenih za ubistvo Vasilija Gačevića (23) i Marka Daničića (23) nema ni traga! Kako "Blic" saznaje, svedočenjem svedoka iz Crne Gore ispitani su svi koji su bili svedoci stravičnog ubistva.

Podsetimo, Marko Daničić (23) i Vasilije Gačević (23) su u noći između 24. i 25. februara u Dunavskoj ulici na Dorćolu ubili Stefana Savića, MMA borca i reprezentativca Srbije nakon čega su samo odšetali sa lica mesta kao da se ništa nije dogodilo i jednostavno nestali.

Nakon stravičnog zločina, policija je objavila njihove fotografije iz ličnih karata uz apel da se što pre pronađu, a "Blic" je došao do novih ekskluzivnih fotografija na kojima se vidi kako sada izgledaju ubice MMA borca.

Za ubicama Stefana Savića raspisana je poternica, te policija poziva sve građane da se ukoliko imaju bilo kakve informacije o kretanju i boravištu osumnjičenih, jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279 74 77, 066/889 42 07, 066/878 23 05, kao i na 192 ili najbližoj policijskoj stanici.

Kako je "Blic" pisao, Stefan Savić je kobne večeri napadnut iznenada s leđa ispred kluba, bez mogućnosti da primeti nož koji su napadači koristili.

Kako se vidi na snimku koji traje nešto manje od dva minuta, Stefan Savić trči niz Dobračinu ulicu dok ga jure dvojica muškaraca. Stefan potom skreće u Dunavsku ulicu, a za njim idu i dvojica napadača koji ga savladavaju - jedan sa jedne, drugi sa druge strane.



Tačno 30 sekundi kasnije ubice Daničić i Gačević se vraćaju šetajući Dobračinom ulicom. Na snimku se vidi i kako se otimaju oko nekog predmeta na ulici.

Njih dvojica sve vreme opušteno šetaju, kao da desetak sekundi ranije nisu ubili mladića, a drugog teško ranili.

Stefanov trener pričao je ranije za "Blic" o njegovom sukobu sa ubicama koji se dogodio pre dve godine, kada je borac bio "sateran uza zid" jer mu je drug bio mučki prebijen. Prema njegovim rečima, ovaj sukob navodno je bio motiv za ubistvo talentovanog borca.



- On je oduvek bio pravdoljubiv. Pre dve godine, više ljudi je mučki prebilo njegovog druga nakon čega su ga bacili u reku. Stefan nije mogao samo da ode kući. Rekao mi je tada: "Učitelju, kako posle toga mogu samo da odem kući? Džabe mi sve što radim, sutra za moju budućnost, za bilo šta". Dečak je izašao iz vode potpuno izmučen, mokar i krvav, ispred Stefana. On mu je tada prišao i upitao: "Ko ti je to uradio? Šta ti se desilo?" Mladić mu je odgovorio, nakon čega im je Stefan lepo prišao i pitao ih: "Ajde što ste ga prebili, ali zar ste morali da ga bacite u reku?" Onda je usledila svađa, pa i tuča koja je kasnije eskalirala u ono što se desilo. Stefan je iz te tuče izašao kao pobednik, ali možda izvršioci nisu mogli to da podnesu, i ovo je epilog - tvrdi Ćosić.

Nakon stravičnog zločina, policija je objavila njihove fotografije iz ličnih karata uz apel da se što pre pronađu, a "Blic" je došao do novih ekskluzivnih fotografija na kojima se vidi kako sada izgledaju ubice MMA borca.

Za ubicama Stefana Savića raspisana je poternica, te policija poziva sve građane da se ukoliko imaju bilo kakve informacije o kretanju i boravištu osumnjičenih, jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279 74 77, 066/889 42 07, 066/878 23 05, kao i na 192 ili najbližoj policijskoj stanici.

Kako je "Blic" pisao, Stefan Savić je kobne večeri napadnut iznenada s leđa ispred kluba, bez mogućnosti da primeti nož koji su napadači koristili.



"Blic" je tada došao u posed snimka sa nadzornih kamera koje su snimile trenutak napada na Stefana. Kako se vidi na snimku koji traje nešto manje od dva minuta, Stefan Savić trči niz Dobračinu ulicu dok ga jure dvojica muškaraca. Stefan potom skreće u Dunavsku ulicu, a za njim idu i dvojica napadača koji ga savladavaju - jedan sa jedne, drugi sa druge strane.



Tačno 30 sekundi kasnije ubice Daničić i Gačević se vraćaju šetajući Dobračinom ulicom. Na snimku se vidi i kako se otimaju oko nekog predmeta na ulici.

Njih dvojica sve vreme opušteno šetaju, kao da desetak sekundi ranije nisu ubili mladića, a drugog teško ranili.

"Stefan nikome nije učinio ništa loše!"

Stefanov trener pričao je ranije za "Blic" o njegovom sukobu sa ubicama koji se dogodio pre dve godine, kada je borac bio "sateran uza zid" jer mu je drug bio mučki prebijen. Prema njegovim rečima, ovaj sukob navodno je bio motiv za ubistvo talentovanog borca.



- On je oduvek bio pravdoljubiv. Pre dve godine, više ljudi je mučki prebilo njegovog druga nakon čega su ga bacili u reku. Stefan nije mogao samo da ode kući. Rekao mi je tada: "Učitelju, kako posle toga mogu samo da odem kući? Džabe mi sve što radim, sutra za moju budućnost, za bilo šta". Dečak je izašao iz vode potpuno izmučen, mokar i krvav, ispred Stefana. On mu je tada prišao i upitao: "Ko ti je to uradio? Šta ti se desilo?" Mladić mu je odgovorio, nakon čega im je Stefan lepo prišao i pitao ih: "Ajde što ste ga prebili, ali zar ste morali da ga bacite u reku?" Onda je usledila svađa, pa i tuča koja je kasnije eskalirala u ono što se desilo. Stefan je iz te tuče izašao kao pobednik, ali možda izvršioci nisu mogli to da podnesu, i ovo je epilog - tvrdi Ćosić.

Autor: Dubravka Bošković