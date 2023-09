TUŽNA SUDBINA UBIJENOG ŽIVKA IZ SMEDEREVA Prodao kuću da bi živeo u starom lokalu, pa ga ISKASAPILI zbog novca: Bio je SAMOTNJAK

Živko I. (68) je nedavno prodao kuću u Smederevu i kupio je lokal u polunapuštenom tržnom centru, kako bi u njemu živeo. Međutim, 21. septembra pronađen je mrtav u tom istom lokalu, sa desetinama ubodnih rana, a jezivi zločin je polako počeo da se obmotava kada je policija identifikovala ubicu i otkrila da je svemu prethodio motiv iz koristoljublja.

O Živku I. meštani Smedereva ne znaju puno, a radnici lokala u blizini Zelene pijace ga mahom znaju iz viđenja.

Tog 21. septembra Živko je pronađen mrtav u lokalu u starom tržnom centru. Policija je zatekla jezivu scenu - muškarcu je bio prerezan vrat i imao je više od 75 uboda po celom telu.

- Taj lokal nalazi se u tržnom centru koji ne radi. U blizini se nalaze dve kafane i dva lokala koji nikada nisu radili. Jedan od tih objekata kupio je i Živko, ali ne kako bi se bavio trgovinom već je hteo da živi tu - ispričale su šokirane komšije.

Kako se saznaje, ubica je koristio oštro sečivo nalik na šilov.

Ubica identifikovan, uhapšena mu i porodica

Policija je ubrzo identifikovala ubicu i otkriveno je da je u pitanju N.K. (44), a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu uhapšeni su brat i otac ubice!

D. A. (43) i Đ. A. (76) iz Smedereva, brat i otac osumnjičenog za ubistvo vlasnika lokala u Smederevu, uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pomaganje.

Oni se terete da su pomogli N. K. (44) da prikrije tragove i sakrije sredstvo izvršenja, odnosno nož.

Njima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će 25. septembra biti saslušani kod tužioca.

Ubica video da mu je uhapšena porodica, pa se predao

Prema informacijama, ubica je nakon zločina napustio Srbiju i on je na graničnom prelazu Kelebija oko ponoći prešao granicu i otišao u Mađarsku. Uhapšen je u Nemačkoj, nakon tri dana bekstva.

- Sumnja se da je išao autobusom nekog prevoznika, stigao je do Nemačke. Tamo se sam predao policiji, veruje se da je to učinio jer je video da su mu uhapšeni otac i brat i da je otkriveno da je on ubica - navodi izvor.

Kako se sumnja, N.K. je ubio Živka zbog novca, jer je nesrećni čovek nedavno prodao kuću i od te prodaje mu je ostao deo novca.

Svi uhapšeni su iz Smedereva, a sumnja se da su oni na neki način pratili nesrećnog čoveka i da im je on postao meta, nakon što je dobio novac od prodaje kuće.

Čeka se izručenje ubice

Prema informacijama, Više javno tužilaštvo u Smederevu aktivno radi na proceduri izručenja osumnjičenog iz Nemačke u Srbiju.

Potrebno je da se nemačkim organima dostave dokumenta i podaci koji se odnose na osumnjičenog.

Za N.K. je bila raspisana i poternica, a odmah nakon njegove predaje Interpol je obavestio srpske nadležne organe.

Nakon saslušanja oca i brata osumnjičenog veruje se da će biti otkrivene nove informacije o ovom jezivom slučaju.

Tužna sudbina ubijenog Živka

Za Živka I. kažu da je bio samotnjak i da nije imao porodicu.

- Čim je prodao kuću i otišao da živi sam u lokalu, pretpostavljam da nije imao nikoga od porodice - komentariše jedan meštanin.

On je prodao svoju kuću i kupio stari lokal, koji je nekada bio mesara.

- Taj tržni centar je većinski napušten. Lokali su zapušteni i mračni, većina prodavnica ne radi. Postoji nekoliko starih zanatskih radnji koje postoje godinama. Svi radnici su ga viđali, ali niko o njemu nije znao mnogo - pričaju meštani Smedereva, koji su za jezivi zločin saznali iz medija.

Policijske patrole i zvuk sirene meštanima su pokazali da se nešto dogodilo u njihovom kraju.

Ipak, kako pričaju radnici obližnjih lokala, nisu mogli ni da pretpostave da je ubijen Živko I., niti su mogli da posumnjaju na nekog njihovog sugrađanina.

Autor: