EVO KAKO JE RAZOTKRIVEN OTAC KOJI JE 7 GODINA SE*SUALNO ZLOSTAVLJAO ĆERKU - Detalji hapšenja MONSTRUMA pedofila iz Novog Pazara

N.D. (45) otac iz okoline Novog Pazara koji je godinama seksualno zlostavljao svoju ćerku (13) otkriven nakon što je policija u akciji Armagedon krajem decembra prošle godine uhapsila više pedofila i u njihovim kompijuterima pronašla užasne fotografije i snimke, koje im je on prodao.

Otac je otkriven u nastavku akcije Armagedon, nakon što su 27. decembra pohapšeni pedofili u šest gradova u Srbiji, a onda su pregledani račuanari koji su tom prlikom zaplenjeni i detaljno pregledani. Policija je veštačila kompijutere i utvrđivala IP adrese sa kojih su pedofilski fotografije i snimci prosleđeni i tako je utvrđeno da su pojedine fotografije prosleđene iz Srbije. Na jezivim fotografijama vidi se užasno zlostavljanje devojčice koja oralno zadovoljava starijeg muškarca.

Istragom je utvrđeno da su to snimci koje je napravio N.D. iz okoline Novog Pazara i da je on godinama seksualno zlostavljao ćerku koja sada ima 13 godina. On je u više navarat snimao svoj seksualni odnos sa ćerkom, a onda te fotografije i snimke preko društvenih mreža prosleđivao i kako se ispostavilo prodavao pedofilima za samo 10 dolara.

Otac iz pakla uhapšen je u zajedničkoj akciji beogradske kriminalističke policije i policije iz Novog Pazara i on se nalazi u pritvoru u Beogradu.