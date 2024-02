Voditeljka "Novog vikend jutra", Jovana Jeremić, ekskluzivno je ugostila bivšu državnu sekretarku MUP-a, Dijanu Hrkalović, koja je u svojoj ispovesti za TV Pink progovorila o optužnici koja je podignuta protiv nje, kao i o tome da li je njeno ime povezano, kao što se u opozicionim medijima navodi, sa škaljarskim ili pak, kavačkim klanom.

Takođe, Dijana je progovorila o detaljima "ubistva na šinama", o aferi "Jovanjice", da li je ona učestvovala u izdavanju naloga za prisluškivane predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ali i o tome kakav je osećaj kada te svet odlikuje, a njene dojučerašnje kolege hapse.

Na samom početku, Dijana se nasmejala Jovaninoj najavi, te se našalila na svoj račun, ističući da je ona jedna sasvim obična devojka u roze džemperu.

- Ja sam jedna sasvim obična devojka u roze džemperu (smeh). Šalim se, probaću da dam što više odgovora na vaša pitanja - rekla je Dijana na samom početku, te se osvrnula na svoje detinjstvo i na to gde se rodila ideja i želja za poslom u policiji ili pak, u obaveštajnoj službi.

Kao devojčica?! Imala sam osećaj da ćeš me to pitati. Ponela sam i sliku, mislim da imam frizuru kao i tvoja ćerka Lea. Ja sam brala maline, radila seoske poslove, u slobno vreme čitala knjige. Učila sam puno, bila sam vredan đak, ali sam čitala knjige, gledala filmove i seriju na tu temu. Ja sam čovek koji je zavisnik od adrenalina i bilo mi je zanimljivo da rešavam te zamršene slučajeve. Bila mi je zanimljiva ta borba protiv kriminala. Ja sam zapravo kao mala sanjala da budem profajler, to je osoba koja profiliše izvršioce ubistava. Mene je FBI obučio za to, što sam i sanjala. Upisala sam psihologiju, doktorirala, u međuvremenu ušla u BIA - u (bezbednosnu informativnu agenciju). Nakon BIA -e sam ušla u MUP. Prelazim u MUP 2014. godine na nagovor Nebojše Stefanovića. Ja sam oduvek želela BIA-u, volim operativni rad. Prelazak u MUP nije bila moja želja, bila je nečija želja. Gledam da pomognem tamo gde mi je rečno da sam državi potrebnija, ja tako funkcionišem - istakla je Dijana.

Kako je voditeljka istakla, čula je priče da je Dijana jako stroga i da kada god prođe hodnikom, da se tresla temlja, te je zanimalo da li ljudi koji nose uniformu moraju da imaju i kvalitete ličnosti van onoga što se prolazi kroz obuke, na šta je Dijana istakla da nije bila stroga zbog svog hira, već zbog postizanja rezultata.

- Ja ću oko te strogosti da odgovorim. Ja nisam bila stroga zbog ličnih hirova, ja sam osoba koja traži i daje rezultat. Dakle, ja sam tražila samo rezultate, a to što je nekome to delovalo strogo, to nije moj problem. Ja sam samo tražila da MUP ima rezultate. Naravno da su važni kvaliteti ličnosti, a da li je to uvek tako, nije. Kriminalizuju me na neki način, važno mi je da istaknem taj FBI koji me je obučavao. Obučavao me je par meseci pred odlazak iz MUP-a. Mislite li da bi obučavao FBI nekoga ko je kriminalac ili nešto slično?! - rekla je Dijana, te se osvrnula na razna povezivanja njenog imena i prezimena sa nekim od klanova:

Priča je mnogo zamršena, a kada bi pojednostavili, ovako izgleda. Ja sam vojnik od osnivanja stranke, Srpske napredne stranke. Borila sam se za tu stranku svim naporima i silama. Predsednik Vučić je jedna moralna gromada i moj idol od kog učim ceo život. On se bori za Srbiju, neviđenim naporima se bori da očuva interese Srbije. Moja lojalnost prema njemu je nemerljiva, do mere da ljudi koji godinama prate moj rad znaju da ljudi koji su iskreni, dobronamerni, znaju da bih bukvalno metak primila za njega, ne metaforički, nego bukvalno. E sad, u svemu tome. Pojavili su se neki ljudi zbog svojih interesa, koji ne misle dobro predsedniku i tim ljudima sam ja bila smetnja. To je s jedne strane. S druge strane, ja sam u MUP-u vršila pritisak zbog rezultata, jer je cillj MUP-a strateško suzbijanje kriminala. Moja lojalnost nije dovedena u pitanje jer sam nešto uradila, nego su svoja nedela pripisali meni - rekla je bivša državna sekretarka MUP-a, Dijana Hrkalović.

Tužilaštvo za organizovani kriminal je u skladu sa ovlašćenjima iz Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, pokrenulo predistražni postupak u vezi navoda o neovlašćenom prisluškivanju predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i to dana 15. decembra 2020 godine, a ime Dijane Hrkalović dovodilo se u vezu sa ovim krivičnim delom, tj. spekulisalo se da je ona naredila ovo. Dijana je ovom prilikom istakla da joj je ovo delo napakovano, tj. da je verovala pogrešnim ljudima u datom trenutku.

- Sve što sam znala na tu temu, rekla sam u medijima, ja sam plastično to iznela, a sada tužilaštvo postupa po tome, a ja svakako nemam veze s tim. Meni su to napakovali jako nepravedno. Naravno da je suština u tome da sam verovala pogrešnim ljudima, da sam emotivno izmanipulisana i moja greška je što neke stvari nisam primetila i rešila na vreme. Ja sam platila tu grešku skupo! - rekla je ona, a onda se osvrnula na njenu optužnicu i na to šta je obuhvaćeno optužnicom:

Ja sam optužena za delo trgovina uticajem, koje je relativno lakše krivično delo. Mislim, nijedno nije lako, ali kada bi gledali po težini, ovo je jedno od najlakših. E sad, ono što uporno Šolakovi mediji pokušavaju da me uvežu sa organizovanim kriminalom zato što me goni Tužilaštvo za oraganizovani kriminal, to je zato što sam ja po funkciji državni sekretar, pa mi zbog funkcije sudi posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal, ali to delo ne potpada pod organizovani kriminial. Prva tačka se odnosi na to da moj izveštaj kasni u Tužilaštvo i sud, ali na njemu nije moj potpis, već potpis nove zvezde Šolakovih medija, bivšeg direktora policije, Vladimira Rebića. Ja sam optužena da je ovaj izveštaj kasnio u sud zbog mene, a stoji njegov potpis. To je čovek koji je radio slučaj naplatne rampe u Doljevcu i uvek sam se pitala što Šolakovi mediji ne pitaju njega oko tog slušaja ako im je nešto sporno, nego pitaju neke druge ljude. Što se tiče druge tačke, opet, relativno besmisleno, lice čiji je potpis na ovome nije obuhvaćeno optužnicom. Druga tačka je da sam stavila lice koje se zove Darko Elez na mere prisluškivanja da bih ga zaštitila. Prvo, ja ne potpisujem, niti sam bila ovlašćena da stavim bilo koje lice pod bilo koje mere slušanja. Znači, tužilac potpisuje predlog ka sudiji, sudija potpisuje naredbu za slušanje, u ovom slučaju tužilac i sudija stavili svoje potpise, Dijana nije potpisala ništa. Što se tiče toga da neko lice može da se štiti tako što što ga stavite pod operativnu odbranu, to ne može, zato što u isto vreme mogu da ga slušaju i druge organizacione jedinice. E sad, dolazimo do treće tačke optužnice, koja je najbesmislenija. Treća tačka je da sam isekla snimljen razgovor matricom između advokata Miše Oganjanovića i još jednog lica manje poznatog javnosti, gde su oni mene lascivno komentarisali i neke moje fotografije erotskog karaktera koje je dobilo lice koje je tada bilo sa mnom u ljubavnoj vezi, a zatim to zloupotrebilo, prvo ucenjivalo, pa zloupotrebilo. To lice je pokazalo fotografije Miši Oganjanoviću, pa su oni komentarisali. Ja se teretim da sam taj deo gde me oni komentarišu, da sam ja isekla taj deo. Znam da taj isti tužilac koji je stavio Mišu Ognjanovića na mere slušanja, taj isti tužilac mene sada goni u ovom sudskom procesu on me tereti sada i on je obavešten o svemu tome. Ja da sam znala da sam komentarisana, da, znala sam, ali sam komentarisana i u raznim drugim razgovorima. Šta sam trebala, da isečem sve razgovore gde se ja pominjem?! Zakonita praksa je da se privatne stvari koje nisu u vezi sa izvrešanjem krivičog dela, a koje padnu na matrici, ne šalju tužilaštvu. Ima tu ona druga stvar. Taj advokat je ubijen, pa postoje sulude spekulacije da je ubijen zbog komentarisanja erotskih fotografija. Sačuvaj bože. Ja bih trebalo da budem ljuta na tu osobu koja je zloupotrebila te fotografije, a ne na nedužne ljude kojima je to pokazano. Nisam ljuta ni na tu osobu, to je sramota te osobe i treba ona da živi sa svojom sramotom. Ovo je potpuno suludo. Stavite me na koji god hoćete poligraf, ja ne znam ko je ubio Mišu Ognjanovića - rekla je ona, te je dodala:

- Ne znam ko ga je ubio, ali imam neku teoriju. On je od strane tužilaštva i suda bio stavljen na mere slušanja, sumnjalo se na određene ilegalne aktivnosti koje obavlja za jedan klan. U tom trenutku ratuju dva klana, a on se svojim ilegalnim aktivnostima koje prevazilaze domen advokatskih aktivnosti, svestava na stranu jednog klana. On je, po meni, žrtva škaljarsko kavačkog rata koji je u ovih 10 godina odneo 60 života - ističe Dijana Hrkalović.

Karatista Vlastimir Milošević (33), kum Marka Miljkovića brutalno je ubijen na tramvajskim šinama pre sedam godina u centru Beograda u blizini zgrade u kojoj je živeo sa porodicom. Ova likvidacija dogodila se 30. januara 2017. u sedam sati ujutru u ulici 27. marta u Beogradu. Napadač je prvo čekao žrtvu u ulazu u njegovu zgradu sa kapuljačom na glavi. Kada se Milošević pojavio ubica je u njega ispalio deset hitaca iz "škorpiona" sa prigušivačem. Dijana se ovom prilikom osvrnula i na ovo ubistvo, pokzavši fotografiju njenog odlikovanja nakon samo šest meseci od rasvetljavanja ubistva.

- Ubistvo se desilo u januaru 2017. godine. Ova slika je nastala negde na leto, reklo bi se po kratkim rukavima, 2017. godine. Ovo su svi šefovi kriminalističke policije koje su rešavali pola godine ranije ubistvo na šinama i koji meni tapšu i daju mi plaketu za pomoć koju sam im pružila. Do tada je uveliko bilo gotovo, mi smo našli DNK i šta se posle dešavalo i što su određeni veštaci promenili iskaz, to nije naša stvar. Ovi ljudi su muški odradili taj posao. Mislite da bi me odlikovali posle šest meseci da sam imala veze s tim?! Ne bi - rekla je Hrkalovićeva, te se osvrnula na navode da je ona povezana sa jednom od najozloglašenijih kriminalnih grupa, tj. klanom Veljka Belivuka:

POVEZANOST SA BELIVUKOM - Belivuk. Da sam se ikada srela sa tim čovekom, ne bih sigurno sedela ovde. Dok je imao svoj krvavi pir, od mog odlaska iz MUP-a, tamo negde za dela za koja se tereti, a koja obuhvataju period od sredine 2019, godine, pa dok ih predsednik Vučić nije pomnožio sa nulom, tamo početak 2021. godine. Dok su imali, dakle, taj krvavi pir, ubili su između ostalih ljudi, meni jako blisku osobu, mislim da to govori sve. Koliko ja prezirem njega, on prezire mene. Ja o njemu mislim sve najgore. Prvo, kao policajac i policijski inspektor, mi smo se borili protiv svih organizovanih kriminalnih grupa jednako, shodno njihovom delovanju. To što je bilo vidljivije delovanje škaljarske grupe do 2019. godine na našoj teritoriji dok je Belivuk bio u zatvoru, a od maja 2018.l godine kreće njegov uzlet kad je izašao iz pritvora nakon ubistva na šinama, ja kasnije odlazim iz MUP-a i dalje imam operaciju, ne znam šta se dešava u tih godinu i po dana za šta tek kasnije saznajem šta je uradio. To što je delovalo da MUP više sagledava jednu ili drugu grupu, to je bilo samo proporcionalno njihovom delovanju na našoj teritoriji, sa rastom klana Belivuk i vračarcima, to su svi ovi Zvicerovi i klan Šarić. Kao grobar, on je ubio vođu navijača Alkatraz. Ja sam grobar ceo život, ali pre 15 godina sam išla na utakmice. Ja sam bila bliska sa jednim od vođa, a ja sam dobila nervni slom kada sam čula da je on ubijen. Iako mu se to delo ne stavlja na teret zbog nedostatka dokaza, ja znam da on stoji iza toga da se ubije Kića Marković. Ja sam baš zato bila trn u oku njima i bilo je mnogo priča da i mene Belivuk hoće da ubije pored Kiće - rekla je Dijana.

- Je l' mafija u Srbiji uvezena? - pitala je Jovana.

- Kada pričamo o škaljarskom i kavačkom klanu, to su klanovi iz Crne gore. Je l' Srbija proizvodi kokain?! Ne. Dakle, oni su uvezeni. Čujem da Zvicer vrši geopolitičke analize, Srbiju mogu da zaobiđu. Sećam se perioda kada se na naše ulice preselio taj rat 2014. godine, tada su morali da se dele. Bilo je ljudi koji su jedva čekali taj rat, kao Belivuk, da svoje lične frustracije od nosača bureka pretvore u Džesi Džejm, ali juče. Naravno da ima saradnju sa stranim službama, naravno - rekla je ona.

- Napadi na predsednikovu porodicu - započela je voditeljka novu temu sa Dijanom.

Da vidite samo kakvi su iz opozicije lažovi. Htela sam da kažem malo pre kada ste pričali o klanovima, htela sam da pokažem koliko je politika usko povezana sa kriminalom, pre nego što pređem na napade na predsednikovu porodicu. Imate, na primer, jednog Miloša Jovanovića koji je ovde na slikama sa ljudima koji su pripadali klanu Ljube Zemunca i Juse Bulića. Imamo Đilasa koji se slika sa Zemunskim klanom i sa dilerima kokaina, ti dileri kokaina rade za neki klan, nisu našli kokain u saksiju. imamo Mariniku sa njenim dilerima, imamo ljude iz njihovih redova: Miketić, Bogdan Bogdanović, Petar Đurića, imamo Marinikine i Đilasove ljude koji konzumiraju taj kokain, a od koga su nabavili taj kokain?! Pa od dilera. S kim su povezani ti dileri?! Pa sa klanovima. Da bi prikrili svoj kriminal i svoj nedostatak rezultata, a pošto ne mogu da dosegnu predsednikove rezultate, oni zato stalno, od onog lešinarenja na tragedijama vrše kampanju linča presdednikove porodice izmišljotinama. Imamo skrinšot gde se vidi da Marinika i Đilas stoje iza tih kampanja. A drugo ovde što imamo je: "Napadajte ga neistinama". I onda oni u tome zaborave na svoje laži. Ovo kada su crnogorske vijesti napale predsednikovog brata. Setimo se sledećeg. Pre godinu dana, Belivuk koji je idol opozicije, koji je patološki lažov, on laže čim zine. Opozicija ga ushićeno citira kada god nešto kaže protiv predsednika, koji je hteo sa Zvicerom da ga ubije. Belivuk kaže prošle godine kako je predsednik preko posrednika "A" kontrolisao Belivuka i navijače. Godinu dana kasnije, Đilasovi plaćenici u crnogorskim vijetima prenesu da je Milović, koji je Belivukov i Zvicerov čovek, demantovao te Belivukove reči izrečene godinu dana ranije i kaže da je Belivuk morao biti sklonjen da bi posrednik "A" vodio navijače. Totalno suprotno, a nema veze to što se poverenje poklanja onom kom su klali ljude - rekla je Hrkalovićeva.

- Ko stoji iza Jovanjice, ko je napravio aferu "Jovanjice" - pitala je Jovana.

- Oni ovaj modus operandi primenjuju godinama, to je bilo i za Jovanjicu. Lagali su da je Andrej Vučić iza toga, kada je demantovano sudskom presudom, Miroslav Aleksić, da je sudski overen lažov, od strane njihovih ljudi, samog Sente Milinkovića, Zdenka Tomanovića, Dojčinovića, da je to laž, oni se nisu izvinili za to. Neko je patio. Koga je briga za tu patnju, je l'?! Sram vas bilo! Ja sam tada bila van MUP-a, desilo se krajem 2019. godine, tada je meni puklo debelo crevo. Tu akciju su sprovodili Senta Milenković u kordinaciji sa Stefanovićem i sa vrhom MUP-a. Ja sam više puta pričala o nezakonitostima u tom predmetu, a to je: protivpravno liše čoveka slobode na 14 sati, nisu imali operativnu obradu, postupali su na autoputu van svoje operativne nadležnosti, izmišljena lažna značka, veštačenje bez prisustva advokata i Koluvije, što je poritvno Zakonu, višestruka merenja THC-a, od čeka je najveći izmeren 0,54, a marihuana koja se prodaje na ulici ima od 17-26% THC-a, non stop se priča o terminu "Diler", što znači prodavac, a nigde prodaje. Pričam vam kao neko ko je odlikovan od strane "DEE" i ko se time bavio ceo život. Neće meni onda nepismeni ponavljač i lažov i pljačkaš Trstenika i nacionalne službe za zapošljavanje, Miroslav Aleksić da objašnjava šta ko ili žena Marinika, koja od lešinarenja na tragedijama, koja organizuje linč tuđe dece i koja se sastaje sa Kurtijem 08.12.2022. godine u Beču kako bi podržala Kurtija za potpisivanje za ulazak lažne države Kosovo u EU, oni će meni koji su uvezani sa Sentom i Mitićem, oni će da mi objašnjavaju šta je zakonito, a šta nije - rekla je Dijana.