KOSTA POSTAVIO OVA PITANJA I ŠOKIRAO SVE! Dečak monstrum brine o svojoj popularnosti - zanima ga ŠTA PIŠU!

Monstruozni dečak-ubica svojim pitanjima zaprepastio osoblje na Klinici.

Masovni ubica Kosta Kecmanović koji je u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru počinio masakr ubivši devetoro dece i školskog čuvara i ranivši petoro učenika iz svog razreda i nastavnicu istorije nastavlja da šokira osoblje na Klinici svojim bizarnim pitanjima.

Dečak-ubica je od dana pokolja koji je izvršio u školi "Vladislav Ribnikar" smešten na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu gde ga veštači lekarski tim. Sve vreme se nalazi pod budnim okom policije i bezbedonosnih službi.

- Bili smo šokirani da jedan dečak može tako da razmišlja. Postavio je tri pitanja koja su nas pomalo bacila u rebus. Kostu konstantno zanima kako regauju njegovi "fanovi", da li im raste broj. Takođe, zanima ga da li mediji pišu o njemu. Kao i sadržaj, da li iznose tačne informacije o njemu. Kao da mu je jedino bitno kakva je njegova medijska slika. Ne pokazuje kajanje, niti razmišlja o nastradaloj deci - kaže izvor za Republiku.



Naime, Kosta Kecmanović za sada ne pokazuje nikakvo kajanje i nikakvo preispitivanje sebe nakon zločina koji je celu Srbiju zaprepastio. Samo je skoncentrisan na sebe, zanima ga da li broj njegovih "fanova" raste, takođe se zanima kakva je njegova medijska slika. interesuje ga šta medijski portali prenose o njemu.

"Njegov imidž mu je najbitniji!"

- On dosta brine o svojoj popularnosti. Njegov imidž mu je najbitniji. Kako on vidi sebe, tako želi i da ga svet percepira. To je jako zabrinjavajuće ponašanje deteta koje ima samo 14 godina - dodaje izvor.

Da podsetimo, jeziv zločin se dogodio 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, kada je dečak Kosta Kecmanović uleteo naoružan u zgradu u 8.40 sati. Sa vrata škole je upucao radnika obezbeđenja Dragana Vlahovića, koji je ubrzo podlegao povredama. Dečak se onda ustremio na tri učenice koje je ubio.

Krvavi pir Kosta je nastavio u kabinetu istorije gde je čas imalo njegovo odeljenje VII/2. Ranio je nastavnicu istorije Tatjanu Stevanović, a onda je otvorio vatru na drugove. Ubio je u prvi mah petoro učenika, a šestoro ranio.

Na nesreću, još jedna učenica OŠ "Vladislav Ribnikar" je nakon 12 dana borbe podlegla povredama, čime je broj žrtava povećan na deset.

